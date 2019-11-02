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أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 2-11-2019

السبت، 02 نوفمبر 2019 12:18 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 2-11-2019 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 2-11-2019 فى السعودية، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة "عيار 24"  182.69 ريال سعودى مقابل 48.72 دولار أمريكى .

 

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :
 

سعر الذهب عيار 24     بنحو  182.69 ريال      بما يعادل  48.72$

سعر الذهب عيار 22     بنحو  167.47 ريال      بما يعادل  44.66$

سعر الذهب عيار 21     بنحو  159.86 ريال      بما يعادل  42.63$

سعر الذهب عيار 18     بنحو  137.02 ريال      بما يعادل  36.54$

سعر الذهب عيار 14     بنحو  106.57 ريال      بما يعادل  28.42$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 91.35 ريال         بما يعادل  24.36$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,682  ريال        بما يعادل  1,515$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,279 ريال        بما يعادل  341.03$

سعر كيلو الذهب       بنحو 182,692 ريال     بما يعادل  47,717$


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