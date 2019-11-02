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أسباب مختلفة لظهور الدم فى البراز عند الأطفال

السبت، 02 نوفمبر 2019 02:00 ص
أسباب مختلفة لظهور الدم فى البراز عند الأطفال طفل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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ظهور الدم فى البراز من المشاكل المزعجة التى يعانى منها البعض وخصوصا الأطفال مما يسبب حالة من القلق والخوف عند الأمهات، قد يكون ذلك بسبب الاصابة ببعض الأمراض أو نتيجة لعوامل أخرى.

وحسب ما ذكره موقعuptodate فأن اسباب ظهور الدم فى البراز عند الاطفال هى:

أسباب ظهور الدم فى البراز عند الأطفال
 

1: فى حالة الطفل حديثي الولادة قد يكون ذلك نتيجة ابتلاع كمية من الدم أثناء الولادة.

2: نقص فيتامين ك قد يسبب ظهور الدم فى البراز عند الأطفال.

3: اصابة الطفل ببعض الامراض النادرة فى الأمعاء تسبب ظهور الدم فى البراز.

4: الاصابة بالقولون التقرحى تسبب الألم الشديد وظهور دم فى البراز.

5: إصابة الطفل بنزيف في الجهاز الهضمي يسبب ظهور دم فى البراز.

6:تناول بعض الأطعمة قد يسبب ظهور لون أحمر فى البراز ومنها " اللفت الأحمر،العرقسوس الأحمر، الشيكولاتة".

7: الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب ظهور لون أحمر فى البراز وخصوصا المضادات الحيوية.

ويكون العلاج على حسب السبب الرئيسى فإذا كان السبب هو تناول بعض الأطعمة التى تسبب اللون الأحمر فلا داعى للقلق، أما إذا كان نتيجة اصابة المعدة ببعض المشاكل فيجب علاجها حسب ما يصفه الطبيب.

 

 


حديثى الولادة

البراز

لون احمر فى البراز

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