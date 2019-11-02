«الإسكان» تكشف غدًا عن خططها فى مؤتمر التطوير العقارى الرابع

•• يتحدث فيه 25 مطورًا عقاريًّا ومستثمرًا عن خطط وفرص القطاع بجوار قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تكشف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خططها أمام كبار المطورين العقاريين، غدًا الأحد، فى مؤتمر التطوير العقارى الرابع «The 4th Real Estate Debate2019» الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» تحت شعار «محفزات النمو 2020».

وينعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بفندق ماريوت الزمالك بالقاهرة، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ويتحدث فى المؤتمر المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتطوير، والمهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى حضور ومشاركة كبار المطورين.

كما يتحدث فى المؤتمر نحو 25 من كبار المطورين العقاريين فى 4 جلسات رئيسية لمناقشة وضع السوق فى الفترة الحالية، وسط مجموعة من المتغيرات الرئيسية يُراهن عليها الجميع لدفع حركة القطاع، منها اعتماد وزارة الإسكان آلية التخصيص المباشر للمستثمرين فى طروحات أراضيها، بجانب انطلاق العديد من المدن الجديدة، مثل مدينة العلمين الجديدة، واستعداد العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال موظفيها.

وتضم قائمة المتحدثين المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، والمهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقار، وفتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد، والمهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ومحسن عادل الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويشارك أيضًا كل من الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذيوالعضو المنتدب لشركة تطوير مصر،وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، ومحمد هانى العسال الرئيس التنفيذى لمجموعة مصر إيطاليا العقارية، وهيثم عبدالعظيم الرئيس التنفيذى لشركة أورا للتطوير العقارى، والمهندس وليد مختار الرئيس التنفيذى لشركة إيوان للاستثمار العقاري.

كما يُشارك المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، والدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر الرقمية EG-GATE، وجاسر بهجت رئيس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أماكن، وجمال فتح الله الرئيس التنفيذى لشركة دلمار للتنمية السياحية.

بالإضافة إلى كل من شريف سامى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، وناجى فهمى رئيس الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، ورئيس شركة سى آى كابيتال للتمويل العقارى، ووليد حسونة الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس فاينانس، وهانى برى رئيس شركة الأهلى المتحد للتمويل العقاري.

وتنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان «المدن الجديدة..فرصة متنوعة»، وستبحث عن كيفية استغلال الزخم العقارى فى الترويج للقطاع، وتحديدًا فى مشروعات المدن الجديدة.

وستخصص الجلسة الثانية للنقاش حول وسائل طرح الأراضى الجديدة، وحديث شامل حول آلية التخصيص المباشر لأراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى أقرتها وزارة الإسكان، بعد سنوات من العمل بنظام الشراكة.

وسيستكمل المؤتمر فى جلسته الثالثة ما بدأه لأول مرة فى مصر منذ سنوات، من مناقشات حول الخطوات التى تم اتخاذها لتنفيذ «استراتيجية تصدير العقار»، وما تحقق منها، وما المطلوب لدفعها فى الطريق الصحيح على المستويين القصير وطويل المدى، من خلال التعرف بشكل دقيق على التحديات القائمة، وهو ما سيكون محور الجلسة الثالثة.

وخصصت «المال جى تى إم» جلسة ختامية منفصلة، لتناول ملف تنشيط آلية التمويل العقارى فى مصر حتى تؤدى دورها الذى لا غنى عنه لتنشيط الطلب على العقارات، من جانب الشرائح والقطاعات المختلفة، ووضع رؤية لإزالة التحديات الرئيسية التى تعترض طريقه.

وتعد «المال جى تى إم» -الشقيقة لجريدة المال- هى الشركة الوطنية الأكثر قوة ونشاطًا فى مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها، مؤتمر الرؤساء التنفيذيينCEOs Thoughts، ومؤتمر بورتفوليو إيجيبت.