CNN: انخفاض أرباح نيسان 70% وتوقعات ببيع أقل حتى نهاية العام المالى

كتبت _ أميرة عبد السلام

نشر موقع cnn تقريرا قال فيه إن شركة نيسان للسيارات شهدت تراجع كبير فى نسبة المبيعات وصل إلى 70% فى الربع الأخير من العام الحالى وتتوقع الشركة وفقا للتقرير بيع عدد أقل من السيارات خلال الفترة القادمة .

وقال التقرير، إنه هناك انخفاضا لثانى أكبر شركة لصناعة السيارات فى اليابان ومن المتوقع أيضا بيع 5.2 مليون سيارة للسنة المالية التى تنتهى فى مارس 2020 - بنسبة 5.4% أقل مما توقعته فى البداية.

وقال ستيفن ما، المدير المالى للشركة، إن خطة التحول المتبقية فى نيسان لا تزال غير واضحة، موضحا أن الشركة تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 150 مليار ين (1.4 مليار دولار) لهذا العام، بانخفاض عن التوقعات الأصلية البالغة 230 مليار ين (2.1 مليار دولار).

وجاءت هذه التحذيرات بعد أن أعلنت نيسان عن ربح تشغيلى قدره 30 مليار ين (275 مليون دولار) للأشهر الثلاثة التى انتهت فى سبتمبر، بانخفاض قدره 70% مقارنة بالعام السابق والتى أخطأت أيضًا تقديرات السوق بدرجة كبيرة. توقع محللون استطلعت شركة Refinitiv أن تحقق نيسان أرباحًا تشغيلية تبلغ 47.5 مليار ين (435 مليون دولار).