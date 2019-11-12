9 معلومات عن عالم الفيزياء الإنجليزى جون ريليه الحاصل على نوبل فى ذكرى مولده

تمر اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، ذكرى ميلاد عالم الفيزياء الإنجليزى جون وليم ريليه، الحاصل على جائزة نوبل فى الفيزياء.

ويقدم "اليوم السابع" معلومات عن جون وليم ريليه فى ذكرى مولده كما يلى:

1_ولد جون ويليام ريليه بستان لانجفورد ,إسيكس، 12 نوفمبر 1842

2_بدأ دراسة الرياضيات عام 1861 في كلية ترينتي، جامعة كامبريدج.

3_ حصل جون وليم ريليه على البكالوريوس في عام 1865.

4_حصل على درجة (سينيور رانجلر) وهي درجة يحصل عليها الطالب الأول في التقدير.

5_اكتشف هو والعالم (ويليم رامزى) عنصر الأرجون ، وكان ذلك الإنجاز سببا لمنحه جائزة نوبل في الفيزياء عام 1904.

6_اكتشف أيضا الظاهرة التي تعرف الآن بـ"تبعثر ريليه"، والتي تشرح لماذا السماء لونها ازرق.

7_من أهم مؤلفاته كتاب "نظرية الصوت".

8_أصبح (جون ويليم ريليه) هو الوريث لــلقب نبيل عائلة ريليه

9_توفى جون ويليم ريليه في 30 يونيه 1919.