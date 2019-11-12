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9 فبراير.. نظر طعون المتهمين فى قضية "داعش مطروح"

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:56 ص
9 فبراير.. نظر طعون المتهمين فى قضية "داعش مطروح" محكمة النقض-أرشيفية
كتبت ــ هدى أبو بكر

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حددت محكمة النقض، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر طعن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش مطروح"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المشدد.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 25 نوفمبر الماضى ، بالإعدام شنقًا لـ7 متهمين من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا" الإرهابي.
 
وقضت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد 25 سنة، و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة.
 
وشمل منطوق الحكم حرمان المحكوم عليهم غيابيًا وعددهم 5 متهمين (بينهم 3 محكوم عليهم بالإعدام، واثنان محكوم عليهما بالسجن المؤبد) من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووضع المحكوم عليهم جميعا، عدا المحكوم عليهم بالإعدام، تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة.
 
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم في واقعة ذبح 21 قبطيا بدولة ليبيا.
 
 

محكمة النقض

قضية داعش مطروح

الإعدام للمتهمين فى داعش مطروح

محكمة الجنايات

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