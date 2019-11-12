5 معلومات عن أحدث مدرسة للمنحة الألمانية بسوهاج بتكلفة 8.5 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

تهتم الدولة بالمدارس بشكل كبير، ولم يقتصر هذا الاهتمام على بناء المدارس من ميزانيتها فقط بل تقوم ببنائها بالشراكة الخارجية من خلال جلب العديد من المنح، والتى كان من أبرزها المنحة الألمانية والتى استهدفت القرى الأكثر احتياجا، وساهمت فى بناء وتطوير 35 مدرسة.

"اليوم السابع" يقدم أبرز المعلومات عن أحدث المدارس التى تم تطويرها وافتتاحها بمعرفة محافظ سوهاج، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم، كالتالى:

1 – اسم المدرسة: مدرسة المحاسنة الابتدائية بمركز ومدينة جرجا.

2 – مساحتها الكلية 2450 متر مربع وتستوعب 738 طالبًا وطالبة.

3 – التكلفة الإجمالية بلغت حوالى 8 ملايين و500 ألف جنيها.

4 – الهدف من التطوير خفض الكثافة الطلابية بالفصول

5 –المدرسية تضم 18 فصلًا، منها 12 فصل إبتدائى، و6 فصول رياض أطفال، وملعب رياضي

يذكر أن مدارس المنحة الألمانية بلغ 35 مدرسة على مستوى المحافظة، موزعة على الإدارات الأكثر إحتياجا، لافتاً إلى وجود 10 مدارس بمركز ومدينة جرجا ضمن المنحة، و 8 بمركز البلينا، و8 بمركز دار السلام، و 6 بمركز المنشاه، و 3 بمركز ساقلته.