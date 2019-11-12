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23 مليون دولار منحة توقيع اتفاقية البحث عن البترول بالصحراء الغربية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:00 ص
23 مليون دولار منحة توقيع اتفاقية البحث عن البترول بالصحراء الغربية طلعت السويدى رئيس طاقة النواب
كتبت نورا فخرى

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شهدت اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة شل إيجيبت إن في، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية.

ويرصد "اليوم السابع" في السطور التالية تفاصيل الاتفاقية على النحو الآتى:

- تأتى الاتفاقية في إطار طرح المنطقة ضمن مناطق المزايدة العالمية لعام 2018، وتقدمت شركة "شل" المؤسسة طبقا لقوانين هولندا، بعرض للمنطقة منافسا لـ4 عروض أخرى، لتفوز شركة "شل".

- تضمن العرض حصول هيئة البترول على منحة توقيع تقدر بـ23 مليون دولار وحد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 24.5 مليون دولار، كما يلتزم المقاول بحفر عدد 5 آبار استكشافية، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 27% كما يتراوح نصيب هيئة البترول من زيت الربح بين (77%- 86%) ومن غاز الربح بين  (77%- 81%).

- تم الاتفاق بين الهيئة المصرية العاملة للبترول وشركة شل على مشروع اتفاقية التزام علي أساس نموذج اقتسام الانتاج، ووافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول علي ترسيه المزايدة علي شركة شل، وكذلك مشروع الاتفاقية.


مجلس النواب

طاقة النواب

طلعت السويدي

التنقيب عن البترول

البحث عن البترول

قطاع البترول

اليوم السابع بلس

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