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وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 06:00 ص
وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية" السيد الشريف وكيل مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

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قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة المواد محل الاعتراض من رئيس الجمهورية حول مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميًا بـ"التجارب السريرية"، ستعقد اجتماع لتشكيل لجنة صياغة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وعضوية من يرغب من الأعضاء.

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة ستحيل التقرير النهائى إلى رئيس مجلس النواب ليحدد له مع هيئة المكتب الموعد المناسب لعرضه على المجلس فى جلسة عامة، متابعاً: " بأمل أن يتم الانتهاء من إقرار قانون التجارب السريرية بالتعديلات الجديدة فى ديسمبر المقبل، وهو ما نعمل عليه الآن".

وفى سياق آخر، قال وكيل البرلمان، إن اللجنة المٌشكلة لمناقشة التقرير المقدم من الحكومة للبرلمان عن أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، ستتلقى تقارير اللجان النوعية، وأى مقترحات أخرى من أعضاء اللجان، ثم نعرضها على اللجنة لإعداد تقرير متوافق عليه.

وأشار وكيل البرلمان إلى أن الحكومة أبدت استعداداتها على لسان المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، للتعاون مع اللجنة فى سبيل استيضاح بعض الأسئلة المطروحة من الأعضاء واللجان النوعية، لتعد تقرير يُعرض على الجلسة العامة لمناقشته.


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