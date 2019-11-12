سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وفد روسى يزور الأردن لمناقشة تسيير رحلات جوية بين سوتشى وعمان

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:30 ص
وفد روسى يزور الأردن لمناقشة تسيير رحلات جوية بين سوتشى وعمان الطيران الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن نائب رئيس لجنة الدوما الروسية للثقافة البدنية والرياضة والسياحة وشؤون الشباب، سيرجى كريفونوسوف، أنه سيترأس وفدا روسيا يزور الأردن في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجارى يناقش خلالها مع المسؤولين الأردنيين تسيير رحلات جوية بين مدينة سوتشى الساحلية الروسية والعاصمة عمان.

وقال كريفونوسوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء "دعتنا المملكة في زيارة رسمية، وسوف أتوجه على رأس وفد مكون من عشرة أشخاص أعضاء معظمهم ممثلين لمنظمي الرحلات السياحية الكبار للتعاون مع منظمي الرحلات السياحية من الأردن، بحيث تظهر النتيجة النهائية في تدفق السياح... ولكن على أي حال، فإن إحدى المهام التي وضعناها لأنفسنا هي رحلات بين العاصمة عمان وسوتشي، في محاولة لتنظيم حركة الطيران والتدفقات السياحية".


وأضاف كريفونوسوف قائلا : إن الأردن كوجهة سياحية ستكون مثيرة لاهتمام السياح الروس ، كما يمكن لمواطني الأردن زيارة المناطق الجنوبية من روسيا كإقليم كراسنودار وسوتشي، ومن الضروري تنظيم رحلات جوية إضافية.

 

 

 


روسيا

الاردن

سوتشى

عمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة الاقتصادية الأولى

بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

قمة مصر القوية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

قمة مصر القوية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

بيراميدز والمصري يترقبان قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية اليوم

بيراميدز والمصري يترقبان قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية اليوم

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة