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خالد صلاح
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وفد باكستانى يزور أفغانستان ويلتقى بمسؤولين كبار وسط تصاعد التوترات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:00 ص
وفد باكستانى يزور أفغانستان ويلتقى بمسؤولين كبار وسط تصاعد التوترات الرئيس الأفغانى
(أ ش أ)

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قال مسؤول أفغانى إن وفداً باكستانياً زار العاصمة كابول للقاء مسؤولين أفغان، مساء أمس الاثنين، وسط التوترات المتصاعدة بين البلدين.

وقال كابر حقمال، المتحدث باسم مستشار الأمن القومى الأفغانى، إن الجانبين ناقشا الجهود لتطبيع العلاقات بينهما، وإن مستشار الأمن القومى الأفغانى حمد الله محب، التقى برئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية الجنرال فايز حميد ووكيل وزارة الخارجيّة الباكستانيّة سهيل محمود.

ويُعد هذا هو اللقاء الأول بين مسؤولين باكستانيين وأفغان منذ إغلاق السفارة الباكستانية لقسمها القنصلى فى كابول أوائل الشهر الجارى.

وتقول أفغانستان إن جارتها باكستان تدعم حركة طالبان، وهو اتهام تنفيه إسلام آباد.

 

 


افغانستان

باكستان

الامن القومى الافغانى

الاستخبارات الباكستانية

سفارة باكستان

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