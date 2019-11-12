وفد باكستانى يزور أفغانستان ويلتقى بمسؤولين كبار وسط تصاعد التوترات

(أ ش أ)

قال مسؤول أفغانى إن وفداً باكستانياً زار العاصمة كابول للقاء مسؤولين أفغان، مساء أمس الاثنين، وسط التوترات المتصاعدة بين البلدين.

وقال كابر حقمال، المتحدث باسم مستشار الأمن القومى الأفغانى، إن الجانبين ناقشا الجهود لتطبيع العلاقات بينهما، وإن مستشار الأمن القومى الأفغانى حمد الله محب، التقى برئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية الجنرال فايز حميد ووكيل وزارة الخارجيّة الباكستانيّة سهيل محمود.

ويُعد هذا هو اللقاء الأول بين مسؤولين باكستانيين وأفغان منذ إغلاق السفارة الباكستانية لقسمها القنصلى فى كابول أوائل الشهر الجارى.

وتقول أفغانستان إن جارتها باكستان تدعم حركة طالبان، وهو اتهام تنفيه إسلام آباد.