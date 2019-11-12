سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

وفاة طالب أطلق النار على نفسه لمروره بحالة نفسية بقنا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:59 م
وفاة طالب أطلق النار على نفسه لمروره بحالة نفسية بقنا جثه - أرشيفية
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى طالب مصرعه، بعد إصابته بطلق ناري، بقرية المحارزة، التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء محمد ضبش مدير الحماية المدنية يفيد بمقتل بدري عبدالهادي شحاتة، 15 عامًا، طالب، إثر إصابته بطلق ناري، وكشفت تحريات المباحث، أن الطالب يعاني من مرض نفسي، وأطلق النيران على نفسه داخل المنزل، أثناء وجود والده في احتفالات المولد النبوي بقرية الرواتب.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


جريمة قتل

وفاة طالب

محافظة قنا

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة