وفاة طالب أطلق النار على نفسه لمروره بحالة نفسية بقنا

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء محمد ضبش مدير الحماية المدنية يفيد بمقتل بدري عبدالهادي شحاتة، 15 عامًا، طالب، إثر إصابته بطلق ناري، وكشفت تحريات المباحث، أن الطالب يعاني من مرض نفسي، وأطلق النيران على نفسه داخل المنزل، أثناء وجود والده في احتفالات المولد النبوي بقرية الرواتب.



تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.