وزير خارجية إيران: نطبق الإجراءات التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاق النووى

أ ش أ

أكد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، أن بلاده تطبق الإجراءات التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاق النووى

وقال ظريف، مخاطبا نظرائه الأوربيين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "نطبق حاليا الإجراءات التعويضية المنصوص عليها فى الفقرة 36 من الاتفاق النووى"، متسائلا "هل التزمتم ولو بتعهد واحد خلال 18 شهرا الماضية؟".

وأعنت إيران، فى وقت سابق، أنها ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفاصيل خطواتها النووية، بعد أن قررت رفع القيود على البحوث والتطوير فى إطار تقليص التزاماتها فى الاتفاق النووى.