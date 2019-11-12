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وزير خارجية إيران: نطبق الإجراءات التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاق النووى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:14 ص
وزير خارجية إيران: نطبق الإجراءات التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاق النووى وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، أن بلاده تطبق الإجراءات التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاق النووى.
 
وقال ظريف، مخاطبا نظرائه الأوربيين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "نطبق حاليا الإجراءات التعويضية المنصوص عليها فى الفقرة 36 من الاتفاق النووى"، متسائلا "هل التزمتم ولو بتعهد واحد خلال 18 شهرا الماضية؟". 
 
وأعنت إيران، فى وقت سابق، أنها ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفاصيل خطواتها النووية، بعد أن قررت رفع القيود على البحوث والتطوير فى إطار تقليص التزاماتها فى الاتفاق النووى.
 

ايران

الخارجيه الايرانيه

الاتفاق النووى

الوكاله الدوليه للطاقه الذريه

محمد جواد ظريف

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