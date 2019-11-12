وزير الدفاع الروسى: مستعدون لتعزيز قوة الجيش المصرى

أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القاهرة اليوم، أن روسيا مستعدة للمساعدة فى تعزيز القوات المسلحة المصرية ورفع قدراتها الدفاعية.

وأضاف أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يرسل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويذكر بامتنان مشاركته فى القمة الروسية الإفريقية كرئيس مشارك، مشيرا إلى أنه كان عملا شاقا ولكنه مثمر للغاية.

وأشار شويجو إلى أن مصر تحتل مكانة رائدة فى القارة الإفريقية وتظل الحليف الاستراتيجى لروسيا فى المنطقة.

ولفت إلى أن مصر اكتسبت هذه المكانة بفضل شخصية الرئيس المصرى والقوات المسلحة المصرية، التى تعد ضامنا للتنمية المستقلة والمستقرة فى البلاد وتحول دون انتشار التهديد الإرهابى فى شمال أفريقيا.