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وزير الخارجية العراقى يبحث هاتفيا مع نظيره السعودى تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:40 ص
وزير الخارجية العراقى يبحث هاتفيا مع نظيره السعودى تعزيز العلاقات الثنائية وزير الخارجيّة العراقى محمد على الحكيم ا
بغداد(أ ش أ)

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تلقى وزير الخارجيّة العراقى محمد على الحكيم اتصالاً هاتفيّاً من نظيره السعودى فيصل بن فرحان، بحثا خلاله سُبُل تدعيم العلاقات بين بغداد والرياض بما يُساهِم في تلبية تطلّعات البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية -بثته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء، أن الحكيم استعرض -خلال الاتصال الهاتفي- تطوُّرات الأوضاع في العراق، والحزَم الإصلاحيّة التي أطلقتها الحكومة لتلبية مطالب المُتظاهِرين.


كما بحث الوزيران عدداً من قضايا المنطقة التي تحظى باهتمام الجانبين، وضرورة الدفع باتجاه إيجاد حُلُول سياسيّة للأزمات التي تُعاني منها المنطقة.

من جانب أخر أكد وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم أهمية تعاون الفريق الأممى الخاص بجرائم داعش فى العراق مع حكومة العراقـية لتهيئة مستلزمات عمله.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية - بثته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء، أن الحكيم التقى رئيس فريق التحقيق الخاصّ بجرائم "داعش" في العراق كريم خان، وجرى خلال اللقاء بحث دور فريق التحقيق الأمميّ في جمع وتخزين الأدلة التي تُجرِّم عصابات داعش الإرهابيَّة، وحفظها في العراق لضمان حُقوق الضحايا العراقـيِّين.

وشدد الحكيم على ضرورة العمل فى ظلِّ احترام سيادة العراق، وولايته القضائيّة على الجرائم التي ارتكبتها عصابات "داعش" الإرهابيَّة.
 

 


العراق

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جرائم داعش

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