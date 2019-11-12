وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول إنجازات حاضنة "طريق" التكنولوجية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي تقريرا مقدما من الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول وصول حاضنة "طريق" التكنولوجية للمتوسط العالمى لمعايير منظمة UBI GLOBAL، والتى تعد أكبر منظمة عالمية خاصة بتقييم أداء الحاضنات التكنولوجية ومشروعات الأعمال التى تتبع الجامعات والمعاهد البحثية أو المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

وأشار التقرير بحسب بيان وزارة التعليم العالى إلى أن حاضنة "طريق" انضمت لمنظمة UBI GLOBAL العالمية منذ ثلاثة أعوام استطاعت خلالها تحقيق المتوسط العالمى فى المعايير الثلاثة التى تعتمد عليها المنظمة لقياس مؤشرات برامج الاحتضان ومشروعات الأعمال وهى: قياس التأثير والمردود الاقتصادى الذى تساهم به الحاضنة بالنسبة للمجتمع المحيط، وقياس الفوائد والخدمات التى تحصل عليها الشركات الناشئة خلال فترة احتضانها، و قدرة الحاضنة على اكتساب جهات خارجية داعمة ومستثمرين لدعم الشركات الناشئة التابعة لها، وكذلك نجاح الحاضنة فى تحقيق المتوسط العالمى فى المعايير التفصيلية مثل حجم شبكة العلاقات والخبراء، والقدرة على الثبات فى المستوى والتطوير، فضلًا عن اجتذاب عدد كبير من المشاريع والجهات الداعمة، والخدمات المقدمة خلال فترة ما بعد الاحتضان، مشيرا إلى تخطي الحاضنة حاجز المتوسط العالمى بقدر كبير فى بعض هذه المعايير.

وأضاف التقرير أن منظمة UBI GLOBAL تضم 700 حاضنة فى أكثر من 70 دولة، وتهدف لقياس أداء حاضنات الأعمال والمشروعات عالميا لمساعدتهم على التطور وجذب المبتكرين ورجال الأعمال.

كما أوضح التقرير تحقيق حاضنة "طريق" لعدد من الإنجازات مؤخرا حيث حصلت على جائزة أفضل شركة ناشئة بالدورة الثالثة لمعرض القاهرة تبتكر الدولى السادس 2019، كماتم اختيار اثنين من الشركات المحتضنة بها، وهما: hexel lab "fruitful solution ضمن أفضل شركات ناشئة مشاركة بالمعرض.

وأضاف التقرير أن الابتكارات التى قدمتها الحاضنة من خلال الشركات الناشئة التابعة لها تمثلت فى برنامج automatic recognition machine وهو برنامج قدمته شركة fruitful solution ويعتمد على الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا رؤية الحاسوب للفحص، والفرز الآلى بجودة عالية وباستخدام تقنية رؤية الأشياء، أما شركة hexel labs فقدمت عرضا لتطوير جهاز اتصال ذكى يمكن من خلاله التحكم عن بعد بالأجهزة سواء فى المنزل أو فى المؤسسات الحكومية باستخدام تقنية إنترنت الأشياء ومن خلال تطبيق على الهاتف المحمول.

ولفت التقرير إلى حصول الشركات المحتضنة بحاضنة "طريق" على عدد من الجوائز خلال السنوات الماضية، حيث فازت شركة "ميدوسا" بالدورة الثانية للمعرض لعام 2018، كما فازت الشركة بالميدالية الذهبية بمعرض جنيف الدولى للابتكارات لعام 2019، وفازت شركة "أورجا سويل" بجائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018، وفازت شركة "أم أى أيه" بالمركز الأول وجائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه فى الموسم السابع لمهرجان الإبداع الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

جدير بالذكر أن حاضنة "طريق"تتبع فى الإشراف والإدارة معهد بحوث الإلكترونيات بتمويل وإشراف برنامج "انطلاق" للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.