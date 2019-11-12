وزير التعليم العالى: هدف الاتحادات الطلابية ربط جموع الطلاب مع إدارات الكليات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إنi على السنة الثالثة على التوالى بدأنا الاهتمام بملف انتخابات الاتحادات الطلابية وتم البدء فى الانتخابات فى 30 أكتوبر، متابعا نتوقع الانتهاء من إعلان رؤساء ونواب الاتحادات الطلاب وأمناء اللجان المختلفة يوم الخميس المقبل 14 نوفمبر، وفيما يخص نفس الإعلان للكليات سيكون الأربعاء 13 نوفمبر.

وأضاف الوزير، الغرض والهدف من اتحاد الطلاب ربط جموع الطلاب فى الفرق الدراسية المختلفة مع إدارات الكليات والجامعات للتواصل لاستمرار الأنشطة المختلفة سواء فنية أو رياضية أو اجتماعية أو ابتكار، والأسر والجوالة، موضحا أن هناك أنشطة كثيرة مرتبطة باتحاد الطلاب.

وتابع وزير التعليم العالى، اتمنى من الولاد والبنات فى كل الجامعات والمعاهد المصرية أن تستغل وجود اتحادات الطلاب وأجهزة رعاية الشباب بالكليات والجامعات للاهتمام بالأنشطة المختلفة ، كما اتمنى التوسع فى استخدام والتواصل مع الاتحادات للاهتمام بهذه الملفات بشكل كبير.

وذكر وزير التعليم العالى، هذا العام كان لدينا أكثر من 24800 ألف طالب تقدموا لانتخابات اتحاد الطلاب، منهم 14222 طالبا ومنهم 10642 طالبة، موضحا أن وجود الطلبة والطالبات ممثلين فى اللجان المختلفة أمر إيجابى ويعطى صورة إيجابية عن الجامعات المصرية بقطريه الطلبة والطالبات.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أنه بعد الانتهاء من انتخابات اتحاد الطلاب، سيتم تقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات وتتابع بشكل دائم من رؤساء الجامعات للوقوف على سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى النهاية.

جاء ذلك فى فيديو منشور على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى، ضمن الحلقة الثلاثين للرد استفسارات والمقترحات الواردة للصحفة الرسمية لوزارة التعليم العالى ضمن مبادرة " انت تسأل ووزير التعليم العالى يجيب.