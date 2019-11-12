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وزير التعليم العالى: نستهدف إنشاء 27 جامعة تكنولوجية لخدمة طلاب الدبلومات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:01 م
وزير التعليم العالى: نستهدف إنشاء 27 جامعة تكنولوجية لخدمة طلاب الدبلومات وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن الجامعات التكنولوجية معنية بالتعليم التطبيقى والفنى أسوة بمجالات التعليم المنشرة فى دول صناعية كثيرة مثل ألمانيا الاتحادية والصين وكوريا ودول كثيرة صناعية يوجد بها هذا النوع من أنواع التعليم المتميز.

وأضاف عبد الغفار خلال فيديو منشور على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى ضمن الحلقة الـ30 للرد على الاستفسارات والمقترحات الواردة لصفحة الوزارة ردا على سؤال وارد من الدكتور أحمد القصيرى من معهد الروضة بالمنيل، يسأل عن ما هو الجديد الذى تضيفه الجامعات التكنولوجية لمنظومة التعليم المصرى؟، أنه تم افتتاح 3 جامعات تكنولوجية مع بداية العام الدراسى فى القاهرة الجديدة ومدينة قويسنا وفى مدينة بنى سويف، موضحا أن 3 جامعات تكنولوجية دخلت المجال بعدد كليات ليس بكبير وأيضا عدد طلبة ليس كبيرا، ونحن من نقصد ذلك مع البداية فى افتتاحها، ولكن مع مرور الوقت سنتوسع فى عدد الكليات والجامعات، وهناك تكليف من الرئيس السيسى بعد عرض العمل بتلك الكليات بأن يكون هناك  جامعات جديدة فى المرحلة المقبلة، ومن المتوقع أن تكون فى غرب القاهرة وبرج العرب والاسماعيلية والاقصر وأسيوط وبور سعيد الاستثمارية، ومن المستهدف أن نصل إلى ما يقرب من 27  جامعة قريبا.

واستطرد الدكتور خالد عبد الغفار، الجامعات التكنولوجية معنية بالتعليم التطبيقى والتدريبى أكثر من النظرى، والعناية بطلبة الدبلومات الفنية أسوة بطلبة المدارس الثانوية.

 


التعليم العالى

خالد عبد الغفار

وزارة التعليم العالى

انتخابات اتحاد الطلبة

الجامعات

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