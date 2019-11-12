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وزير الاتصالات يشارك بالجلسة الافتتاحية لمنتدى السلام بفرنسا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:33 م
وزير الاتصالات يشارك بالجلسة الافتتاحية لمنتدى السلام بفرنسا وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد

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شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمنتدى باريس للسلام والتي افتتحها اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور 30 رئيس دولة وحكومة، ومسئولي عدد من المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي، ونخبة واسعة من الخبراء والمتحدثين من ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم؛ حيث تنعقد فعاليات المنتدى خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر بالعاصمة الفرنسية باريس.
 
يذكر أن منتدى باريس للسلام قد عقدت نسخته الأولى العام الماضي بمناسبة مرور مائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ تأكيدا على أهمية العمل الجماعي من أجل التصدي للتحديات الراهنة، وتتضمن فعاليات الدورة الثانية للمنتدى إطلاق 700 مشروع من 115 دولة تقدم حلولا ومبادرات واقعية لموضوعات الحوكمة المختلفة في مجالات مختلفة ومنها السلام والأمن، والبيئة، والتكنولوجيات الحديثة، والثقافة والتعليم.
 
وعلى هامش مشاركته في فعاليات منتدى باريس للسلام؛ قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة جامعة باريس – ساكلاي؛ وهي جامعة دولية لها شراكات مع عدد من الجهات البحثية الفرنسية وتضم معهد للدراسات العلمية؛ حيث التقى الدكتور عمرو طلعت مع  سيلفي ريتيلو رئيس الجامعة وعدد من قيادات الجامعة بحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا؛ تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في مجال بناء القدرات وتبادل البرامج العلمية والاستفادة من خبرات الجامعة الفرنسية في ظل سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء جامعة متخصصة في مجال علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي من المقرر بدء الدراسة بها خلال العام المقبل 2020.
 
وحضر اللقاء المهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي.

الرئيس السيسي

فرنسا

وزير الاتصالات

الذكاء الاصطناعي

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