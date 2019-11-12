هل صوت "طقطقة" العظام دليل على مشكلة أو حالة مرضية؟

كتبت فاطمة خليل

نشعر جميعاً بصوت "طقطقة" فى العظام والمفاصل ولا نعرف السبب، إما عند تحريك الركبة أو الرقبة أو الكاحل، وهو ما يجعل الأمر مثيراً للقلق، حيث قد تعتقد أن سببه حالة مرضية فى العظام أو نقص الكالسيوم أو فيتامين د، ولكن ما حقيقة الأمر وهل وراء صوت طقطقة العظام مشكلة صحية خطيرة، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".



طقطقة العظم

قال الدكتور كيم ل. ستيرنز، جراح العظام، ، إن صرير المفاصل وصوت الطقطقة قد يكون مزعجاً، لكنه ليس مدعاة للقلق كما يعتقد الكثيرون، حيث إنه أمر طبيعى وشائع ولا داعى للخوف منه.

وأوضح أنه إذا اقترن صوت الطقطقة المستمر بألم أو تورم ثابت، فقد يكون ذلك علامة على وجود خطأ ما، لذا فإن هذا هو الوقت المناسب لزيارة الطبيب.

الدكتور ستيرنز: "طالما أنها ليست مؤلمة، فإن ضوضاء المفاصل تكون على ما يرام، لكن إذا كان هناك ألم، فقد تكون بسبب الإصابة وهو ما يتطلب العلاج".

اسباب صوت طقطقة العظام



التقدم فى السن



يلاحظ الكثير من الناس أن مفاصلهم يبدو أنها تحدث ضجيجًا أكبر مع تقدمهم في السن هناك سبب وجيه لذلك.

قال الدكتور ستيرنز: "كلما تقدمت في العمر، زادت الضوضاء التي يمكن أن تحدثها المفاصل، لأن بعض الغضاريف تتلاشى كجزء من عملية الشيخوخة الطبيعية، ثم تصبح هذه الأسطح أكثر تيبساً وبالتالي تسبب ضوضاء أكبر لأنها تحتك بعضها ببعض".

وأضاف الدكتور ستيرنز إن أصوات المفاصل يمكن أن تأتي وتذهب، بناءً على كيفية وضع جسمك عندما تجلس وتنام، وكيف تستخدم جسمك عندما تتحرك.



طقطقة العظام

ممارسة الرياضة



هناك بعض الأسباب التي تجعل المفاصل تصدر صوتاً على سبيل المثال، إذا كنت في صالة الألعاب الرياضية تمارس تمارين متكررة، مثل رفع الأثقال أو تمرينات الضغط، فقد تلاحظ نقرًا أو صوتًا خفيفًا في كل مرة تقوم فيها بثني ذراعك أو ساقك.

وهذا الصوت يشير عادة إلى أن العضلات تعانى من الألم والتضيق، وتؤدي إلى احتكاك حول العظم، الصوت يمكن أن يكون أيضا من الأوتار التي تحتك بالعظام.

ضوضاء طبيعية فى المفصل



يقول الدكتور ستيرنز إنه عندما تصطدم بمفصلك، فإن الصوت يأتي من ضغط فقاعات النيتروجين التي تحدث بشكل طبيعي في المسافات بين المفاصل، وهذا الصوت لا يسبب القلق ولا يشير لمشكلة صحية.

وأوضح الدكتور ستيرنز إن إحدى الطرق لتجنب صرير المفاصل هو الاستيقاظ والتحرك قدر المستطاع خلال اليوم، حيث أنه كلما كنت أكثر نشاطًا ، زاد "تزييت" أو ترطيب المفاصل".