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هل توجد علاقة بين مرض البهاق وفقدان السمع؟

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 06:00 م
هل توجد علاقة بين مرض البهاق وفقدان السمع؟ البهاق
كتبت فاطمة خليل

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أصبح مرض البهاق مثار الحديث بين كثير من الناس هذه الأيام، بعد إعلان الفنان رامى جمال إصابته به، ومرض البهاق من الأمراض المناعية التى يهاجم فيها جهاز المناعة نفسه مسبباً بقع فاتحة اللون على الجلد، ولكن هل توجد علاقة بين مرض البهاق وفقدان السمع، وهل يمكن أن يسبب هذا المرض الصمم، فى هذا التقرير نتعرف على العلاقة بين مرض البهاق وفقدان السمع، وفقاً لموقع الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية "AAD".

وذكرت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية الأشخاص الذين يعانون من البهاق لديهم مخاطر أكبر في الإصابة ببعض الحالات الطبية الأخرى، ومنها فقدان السمع.

البهاق 2
البهاق 

البهاق وفقدان السمع
 

الأذن الداخلية تحتوي على الخلايا الصباغية- وهى الخلايا التي تعطي لونا لبشرتنا وأجزاء أخرى من لون الجسم.

إذا هاجم الجسم هذه الخلايا في الأذن، فقد يحدث فقدان السمع.

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 12 ٪ و 38 ٪ من المصابين بالبهاق يعانون من بعض فقدان السمع، لكن معظم الناس لا يدركون أن لديهم فقدان السمع، لذا يمكن أن تساعد زيارة الطبيب في اكتشاف أعراض فقدان السمع.

البهاق
البهاق

 

وهناك مشاكل أخرى قد يسببها البهاق منها:
 

-مشاكل في العيون
 

 بعض المصابين بالبهاق يطورون تغيرات في رؤيتهم وإنتاج غير طبيعي للدموع، إذا رأى طبيب الأمراض الجلدية علامات ذلك، فسيتم إحالتك إلى طبيب العيون.

-أمراض المناعة الذاتية
 

 بعض الأشخاص الذين يعانون من البهاق يصابون بأمراض المناعة الذاتية، ويمكن أن يساعدك التعرّف على هذه الأمراض في وقت مبكر على أن يصبح العلاج أكثر فعالية.

-القلق والاكتئاب
 

 وجد الباحثون أن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من البهاق غالباً ما يشعرون بالقلق والخجل من الآخرين، بسبب المرض الذى يسبب قلة الثقة بالنفس، مما قد يؤدي إلى الاكتئاب.

-حروق الشمس
 

الأشخاص المصابون بالبهاق يكونوا أكثر عرضة للإصابة بحروق الشمس المؤلمة على الجلد الذي فقد لونه.

ويمكن لطبيب الأمراض الجلدية وضع خطة مخصصة لمساعدتك على تجنب حروق الشمس المؤلمة، قد تتضمن الخطة استخدام واقيات من الشمس مناسبة لك وارتداء ملابس واقية من الشمس.


اعراض البهاق

البهاق

رامى جمال

رامى جمال والبهاق

مرض البهاق

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