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هشام عز العرب: يجب التفكير فى المرحلة الثانية من الإصلاح لظهور ثماره الاقتصادية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:44 ص
هشام عز العرب: يجب التفكير فى المرحلة الثانية من الإصلاح لظهور ثماره الاقتصادية مؤتمر قمة مصر الاقتصادية
كتب : أحمد يعقوب وعبد الحليم سالم وهبه السيد ومدحت عادل ، أحمد حسن وهانى الحوتى وإسلام سعيد .. تصوير حسين طلال وكريم عبد العزيز

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أكد هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك المصرية، أن الاقتصاد المصري نجح في استعادة الثقة في الاقتصاد الكلي في الفترة الماضية، وأدى ذلك إلى تحقيق تأثيرات سلبية من بينها ارتفاع معدلات التضخم، لذا يجب التفكير في المرحلة الثانية من الإصلاح لتحقيق الاستدامة المالية كشرط أساسي لظهور ثمار الاصلاح الاقتصادي.

وقال هشام عز العرب، خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية الأولى المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن الفترة المقبلة يجب التركيز على العوامل اللازمة لفتح المجال لمزيدا من المشاركة للقطاع الخاص، وتوفير فرص أكبر له وفقا لضوابط موحدة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الداخلى بجانب الاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الأوضاع الخارجية القائمة، يأخذ فى اعتباره دعم الشباب والنساء في فرص الحصول على التمويل.

واعتبر عز العرب، أن الاقتصاد المصري شهد تحولات جوهرية في البيئة الاقتصادية، وساهم القطاع المصرفي في نجاح تطبيق الاصلاح الاقتصادي، كما كان هو العمود الفقري للمشروعات القومية، وقدر عز العرب إجمالي أصول البنوك الحالية بنحو 5.7 تريليون جنيه بما يوازى 113% من الناتج المحلي الاجمالي الأسمي، مما يؤكد أن القطاع هو المحرك الرئيسي للتنمية نظرا لحاجة الشركات إلى التمويل، ومازال هناك هامش متوافر من التمويل.

ودعا عز العرب إلى ضرورة تركيز الصناعة المصرفية على استراتيجية للتحول الرقمي لتوسيع الشرائح المستفيدة من القطاع، علما بأن تطبيق التكنولوجيا المالية يؤدى إلى توفير طرق دفع جديدة، مما يتطلب وجود تشريعات تساعد على نشر التكنولوجيا الرقمية.


قمة مصر الاقتصادية

رجال اعمال

وزراء

اخبار الاقتصاد

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