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هرمون التستوستيرون مش بس للرجالة.. اعرف تأثير نقصه عند النساء

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:00 ص
هرمون التستوستيرون مش بس للرجالة.. اعرف تأثير نقصه عند النساء إرهاق - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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قد يستغرب البعض عند معرفته أن هرمون الذكورة التستوستيرون يعد من أحد الهرمونات المتواجدة لدى النساء وليس حكرا على الرجال فقط، وعند نقص هذا الهرمون تتأثر بعض النساء بهذا الأمر، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي  ما يحدث داخل جسم المرأة عن نقصه بالجسم، وذلك وفقا لموقع "healthline  و Medical News Today".

نقص هرمون التستوستيرون عند النساء
نقص هرمون التستوستيرون

 

تقوم الغدد الكظرية والمبايض  بإفراز هذا الهرمون داخل جسم الإنسان، سواء رجل أو امرأة، وعند تعرض النساء لقلة في نسبة هذا الهرمون تتعرض لبعض المشاكل الصحية، كالأنيميا والارهاق والتعب الشديد، عدم الرغبة الجنسية، وأشياء أخرى سنتعرف عليها خلال التقرير.

وهناك العديد من الأعراض التي تصاب بها النساء  المصابة بنقص هرمون التستوستيرون، ومنها الشعور المستمر بالخمول، والإرهاق التام، والأرق الشديد وعدم القدرة علي النوم، زيادة الوزن، والتعرض لاضطرابات في نزول وموعد الدورة الشهرية، والاكتئاب والقلق ومشاكل في الغدة الدرقية.

اسباب نقص هرمون التستوستيرون عند النساء
اسباب نقص هرمون التستوستيرون عند النساء

 

ويجب التعرف على أسباب تعرض النساء لنقص في نسبة هرمون التستوستيرون، ومنها اقتراب سن اليأس، أي سن انقطاع الدورة الشهرية، كما أن تناول بعض الأدوية التي تقلل نسبة هرمون التستوستيرون في الدم تعمل علي تقليل نسبته، كما أن وجود مشاكل في المبيض أو الغدة النخامية تعد من الأسباب المؤدية للإصابة بهذا الأمر.

نقص هرمون التستوستيرون عند النساء
نقص هرمون التستوستيرون عند النساء

ويعتمد علاج نقص هرمون التستوستيرون عند النساء على تناول حبوب معوضة عن هذا الهرمون، مع الإكثار من ممارسة العلاقة الحميمة، والابتعاد عن التوتر والقلق، وأيضا أخذ قسط كافي من النوم، وتناول بعض الأطعمة الصحية.

 


هرمون التستوستيرون

نقص هرمون التستوستيرون عند النساء

اسباب نقص هرمون التستوستيرون

اعراض نقص هرمون التستوستيرون

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