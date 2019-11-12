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هانى فرحات رئيس قطاع البحوث ببنك مصر: مصر مرت بتجربة إعجاز اقتصادى يتم تدريسها

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:51 م
هانى فرحات رئيس قطاع البحوث ببنك مصر: مصر مرت بتجربة إعجاز اقتصادى يتم تدريسها مؤتمر قمة مصر الاقتصادية
كتب : أحمد يعقوب وعبد الحليم سالم وهبه السيد ومدحت عادل ، أحمد حسن وهانى الحوتى وإسلام سعيد تصوير حسين طلال وكريم عبد العزيز

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أكد هاني فرحات، رئيس قطاع البحوث ببنك مصر، أن مصر مرت بتجربة يمكن اعتبارها اعجاز اقتصادي يتم دراستها حاليا في دول أخرى، نظرا لما حققه الاقتصاد من رفع معدلات النمو والسيطرة على معدلات التضخم وخفض معدلات الفائدة، معتبرا أنه مع بداية عام 2020 بعد برنامج قرض صندوق النقد الدولي، ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من الفرص التمويلية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مصر ليست بعيده عن تحقيق مستهدفاتها العام الجاري.

وأشار فرحات، خلال الحلقة النقاشية للقطاع المصرفي بقمة مصر الاقتصادية الأولى اليوم الثلاثاء، إلى أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن حجم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع إلى 24 مليار جنيه، وارتفاع عدد العملاء إلى 122 ألف عميل في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال هشام السفا العضو المنتدب لبنك التجاري وفا مصر، إن البنك لديه قدرة كبيرة على تحقيق رؤية وتوجه الدولة في مصر، من أجل رفع معدلات الصادرات والتجارة مع الدول الإفريقية، نظرا لما يمتكله البنك من خبرات عملية طويلة في نحو 15 دولة افريقية اغلبها تقع في منطقة غرب افريقيا.

وأضاف هشام السفا، أن الصادرات المصرية لديها تواجد كبير في السوق الأوروبية والأمريكية ومناطق أخرى، ولكن الصادرات المصرية بالسوق الإفريقية ليست على المستوى المأمول وهو ما يمكن لبنك التجاري وفا المساهمة في تعزيز الصادرات المصرية والتجارة إلى دول غرب إفريقيا في الفترة المقبلة.

 


قمة مصر الاقتصادية

رجال اعمال

وزراء

اخبار الاقتصاد

بنك مصر

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