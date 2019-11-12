ننشر لوجو القمر الصناعى المصرى الأول للاتصالات "طيبة-1" المقرر إطلاقه 22 نوفمبر

كتبت هند مختار

ننشر لوجو القمر الصناعى المصرى الأول لأغراض الاتصالات " طيبة -1 " المقرر إطلاقه يوم 22 من نوفمبر الجارى، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق " آريان-5 " وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسية " بأمريكا الجنوبية.

وانتهت الشركة من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن كما تم اختبار التوائم الميكانيكى والكهربى بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التى ستمكن القمر من البقاء فى الموقع المدارى المخصص له لمدة خمسة عشر عاماً، حيث سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.