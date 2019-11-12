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نقيب العلميين: دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة البيئة تنطلق ديسمبر المقبل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:00 ص
نقيب العلميين: دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة البيئة تنطلق ديسمبر المقبل الدكتور السيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إنه فى اطار التعاون البناء بين النقابة ووزارة البيئة، فإنه سيتم تنظيم عددا من الدورات التدريبية، لتطوير امكانيات الأعضاء.

 

وأضاف المليجى، فى بيان، أن الدورة التدريبية الأولى فى مجال المحميات، والثروات والموارد البيولوجيه، وذلك فى  الفتره من 10 ديسمبر المقبل، والثانية خاصة بتقييم الأثر البيئى للمشروعات، وذلك فى الفترة من 17 وحتى 19 ديسمبر المقبل، وذلك بمقر معهد الدراسات والبحوث البيئية، بجامعة عين شمس.

 

وأوضح، أن المميزات التى سيحصل عليها المتدرب، أن الدورتين مجانيتين، وسيتم منح المتدرب شهادة موثقة ومعتمدة من وزارة البيئة، لافتا إلى أن الاشتراك بأسبقية الحجز، وأخر موعد للتقدم 15 نوفمبر الجارى.

 

 


نقابة العلميين

نقيب العلميين

دورات تدريبية للعلميين

وزارة البيئة

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