نقيب الزراعيين: 4 محاور ساهمت فى تحسين حالة الأمن الغذائى

عرض الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ، النجاحات التى حققتها المشروعات الزراعية القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستخدم الزراعة الحديثة من مشروعات الصوب الزراعية والمزارع السمكية والإنتاج الحيوانى والداجنى، وأكبر مزرعة نخيل فى العالم، موضحا أن هذه المشروعات تستخدم التقنيات الحديثة فى الزراعة وترشيد استهلاك المياه والتكيف مع التغيرات المناخية لضمان إستدامة التنمية الزراعية.

وقال "خليفة"، فى كلمته خلال الملتقى الزراعى للمهندسين الزراعيين بدول تجمع الصحراء والساحل والدول العربية بولاية الوادي بالجزائر، أن مشروع زراعة 5 ملايين نخلة من النخيل العربى المتميز والفاخر، خاصة لأصناف المجدول والبرحى، ومشروعات استصلاح الأراضى أدت لتحسن حاله الأمن الغذائى فى مصر فى السنوات الخمس الماضية مقارنه بما قبل عام 2015، كما ساهمت في ضبط منظومة انفلات أسعار السلع والمنتجات الزراعية وانخفاض معدلات التضخم فى أسعار هذه السلع وزيادة قدرة مصر على زيادة الصادرات إلى الخارج من المنتجات الزراعية.

وأضاف نقيب الزراعيين، إن تحسن حاله الأمن الغذائي في مصر اعتمدت على أربعة محاور وهي الإتاحة والإستدامة وسرعة الوصول وسلامة الغذاء، وان هذه المحاور الأربعة تحققت بدرجه كبيرة من خلال الانتاج الوفير لهذه المشروعات التي دخلت فعليا فى منظومة الإنتاج الزراعى واستدامته على مدار العام، فضلا عن التعاون وتبادل الخبرات مع الاشقاء الافارقة والعرب والاستفادة من التجربة المصرية فى المشروعات الزراعية وخاصة مجالات الاستزراع السمكى والبيوت المحمية لتحقيق الأمن الغذائى فى القارة الأفريقية.

وأوضح أن المشروع القومى لتطوير شبكة الطرق ساهم فى تحسين حالة الأمن الغذائى من خلال ضمان إنسياب المنتجات الزراعية للأسواق الداخلية أو إلى المنافذ الحدودية والموانئ للتصدير إلى الخارج وتقليل الفاقد خلال مراحل النقل من مزارع الإنتاج إلى أسواق الإستهلاك.

وأشار إلى أن إطلاق مصر لأول مرة للبرنامج القومى لإنتاج تقاوى الخضر اعتمادا علي العلماء المصريين بدلا من الإعتماد علي الخارج يساهم في توفير أكثر من ملياري دولار سنويا يتم استنزافها في إستيراد هذه التقاوى من الخارج، فضلا عن مشروعات التوسع فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وخاصة الأسمدة والمشروعات الجديدة للإنتاج أدت إلى تحقيق الوفرة فى الإنتاج بدلا مما كان يعانيه السوق المحلى من إختناقات فى أسواق التوزيع التى كانت تحدث خلال موسم الزراعة الصيفى.

ولفت إلى أهمية البعد الاجتماعى لهذه المشروعات حيث وفرت ملايين من فرص العمل للشباب المصرى بصفة عامه وشباب الزراعيين بصفة خاصة فى المشروعات الزراعية القومية، موضحا ان الرئيس السيسى دعا القطاع الخاص والاستثمار الزراعى للمشاركه فى هذه المشروعات إيمانا بالدور الوطنى للقطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستدامة.