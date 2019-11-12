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نقابة الأطباء ترفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ نظام التكليف الجديد

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:23 م
نقابة الأطباء ترفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ نظام التكليف الجديد نقابة الأطباء
كتبت ـ آية دعبس

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أعلنت نقابة الأطباء من خلال قرار هيئة مكتبها التى انعقدت أمس رفع دعوى قضائية عاجلة لإيقاف تنفيذ نظام التكليف المزمع تطبيقه من قبل وزارة الصحة، لحين إعلام النقابة به ودراسة جميع تفاصيله مع طلب تكليف الدفعة الحالية طبقا للنظام المعمول به سابقاً لحين الانتهاء من دراسة النظام الجديد.
 
 كان الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، قد عقد لقاء عاجلا مع وزيرة الصحة، لمناقشة النظام الجديد للتكليف، بعد إعلانها أنها بصدد إجراء حوار والتنسيق مع نقابة الأطباء حول منظومة التكليف الجديدة  المزمع تطبيقها.  
 
وكشفت نقابة الأطباء، أنها أعلمت الوزارة في خطاب رسمي موقع من النقيب والأمين العام برفضها تطبيق أي نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم، قائلة: إنه من الضروري والملزم أن يتم تكليف الدفعة الحالية الواجب تكليفها خلال أيام طبقا للنظام القديم والمعروف بجميع تفاصيله على أن يتم مناقشة أي نظام مستحدث بدرجة من التأني والتدقيق تتناسب مع خطورة تأثير هذا القرار على مستقبل الآلاف من شباب أطباء مصر.
 
 
من ناحية أخرى، أعلنت دفعات التكليف الجديدة اعتراضها على ما يرد حول النظام من معلومات وملامح  متناثرة عن نظام التكليف الجديد، مؤكدين أنهم لن يسجلوا بوزارة الصحة لحين الإعلان عن تفاصيل النظام.

 


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