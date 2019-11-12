نائب وزير الإسكان: الفترة المقبلة تتطلب زيادة نسبة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة

كتب : أحمد يعقوب - عبد الحليم سالم - هبة السيد - مدحت عادل - أحمد حسن - هانى الحوتى - إسلام سعيد .. تصوير : حسين طلال - كريم عبد العزيز

بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الختامية لقمة مصر الاقتصادية، بعنوان " دور المشروعات القومية فى دعم الاقتصاد المصرى، وذلك بحضور كبرى رؤساء الشركات العقارية وممثلين من وزارة الإسكان.

ومن جانبه قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن الفترة المقبلة تتطلب زيادة نسبة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

وأضاف المهندس طارق السباعى، خلال كلمته فى الجلسة الختامية، لقمة مصر الاقتصادية، أن هيئة المجتمعات العمرانية، أصبحت أكبر مطور فى العالم، مشددا على ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لزيادة نسبة التنمية.