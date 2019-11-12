سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12/11/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12/11/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية مسجد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 
 
 
 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
الفجر 4:48   ص 
 
الظهر 11:39 ص 
 
العصر 2:40 
 
المغرب 5:02
 
العشاء 6:22 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
الفجر 4:54 ص 
 
الظهر 11:44 
 
العصر 2:43 
 
المغرب 5:04 م 
 
العشاء 6:25 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
الفجر 4:44 
 
الظهر 11:35 م 
 
العصر 2:35 م 
 
المغرب 57: 4 م 
 
العشاء 6:17 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
الفجر 4:34 ص 
 
الظهر 11:27 
 
العصر 2:31 
 
المغرب 4:54 م 
 
العشاء 6:11 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
الفجر 4:38 ص 
 
الظهر 11:33 ص 
 
العصر 2:41 م 
 
المغرب 5:05 م 
 
العشاء 6:20 
 
 
 
 
 
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 
 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
الفجر 5:07 ص
 
الظهر 12:05 م 
 
العصر 3:17 م 
 
المغرب 5:43 م 
 
العشاء 6:55 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
الفجر 5:10 ص 
 
الظهر 12:06 م 
 
العصر 3:14 م 
 
المغرب 5:40 م
 
العشاء 6:52 م 
 
 
 
الرياض 
 
الفجر 4:42 ص 
 
الظهر 11:37 ص 
 
العصر 2:46 م 
 
المغرب 5:12 م 
 
العشاء 6:24 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
الفجر 4:33 
 
الظهر 11:24 م 
 
العصر 2:26 م 
 
المغرب 4:49 
 
العشاء 6:07 م 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
الفجر 5:11 ص 
 
الظهر 12:07 م 
 
العصر 3:16 م 
 
المغرب 5:38 م 
 
العشاء 6:54 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
الفجر 5:23 ص 
 
الظهر 12:12 م 
 
العصر 3:06 م 
 
المغرب 5:28 م 
 
العشاء 6:50 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
الفجر 4:41 ص 
 
الظهر 11:32 ص 
 
العصر 2:34 م 
 
المغرب  4:56 م 
 
العشاء 6:15 م 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيم كاردشيان تشكر جمهورها على التصويت لعائلتها فى مسابقة "Reality Show"

كيم كاردشيان تشكر جمهورها على التصويت لعائلتها فى مسابقة "Reality Show"

أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة