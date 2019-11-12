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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:14 م
خالد صلاح
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منظمة التعاون الإسلامى تدين العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:17 م
منظمة التعاون الإسلامى تدين العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الأمين العام لمنظمه التعاون الاسلامى
أ ش أ

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أدانت منظمة التعاون الإسلامى بشدة، العدوان العسكرى الذى تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات الدولية.
 
وحمّلت المنظمة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، قوات الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعية المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولى.
 

غزه

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

التعاون الاسلامى

منظمه التعاون الاسلامى

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