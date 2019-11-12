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مناقشة 29 شكوى فى لقاء المواطنين بكفر الشيخ.. ورصف شارع بالبلاطات الخرسانية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:47 م
مناقشة 29 شكوى فى لقاء المواطنين بكفر الشيخ.. ورصف شارع بالبلاطات الخرسانية مناقشة مشاكل المواطنين
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لأول مرة فى محافظة كفر الشيخ، رصف شارع بالمنطقة القبلية بمدينة سيدى غازى، لافتا أن الشارع بعد دخول الصرف له العام الماضى أول شارع فى المنطقة القبلية يتم رصفة بالبلاطات الخرسانية مع إستعدال الأسطح بماكينة الهليكوبتر أو المروحة التى تستخدم لعمل خرسانة مستوية، بتكلفة625  ألف جنيه، وذلك تحت إشراف ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، برئاسة هانى الصنفاوى، رئيس مدينة سيدى غازي.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن رصف شارع المنطقة القبلية فنياً لم تتطابق عليه المواصفات الفنية للرصف بالأسفلت، موضحاً أن مشاريع الرصف تأتى فى مقدمة المرافق التى تقوم الدولة بتنفيذها على أرض المحافظة، ويتم صيانة الشوارع الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، استجابةً لمطالب المواطنين.

كما ناقش اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 29 شكوى وطلباً للمواطنين فى لقاء المواطنين، الذى عقد بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، فى اطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس "ح.م.ش" الموافقة على عودة معاشه الذى كان يتقاضاه نظراً لظروفه الصحية والاجتماعية، والتماس"ز.ص.س" الموافقة على منحها معاش تكافل وكرامة نظراً لظروفها المادية والاجتماعية، والتماس "م.ش.م" المساعدة فى علاج ابنه حيث أنه أجرى عملية قلب مفتوح، التماس "ص.م.ا" الموافقة على مساعدة مالية نظراً لظروفها الصحية حيث أنها تعانى من مرض السرطان بالثدي، والتماس"م.ع.ب" الموافقة على دفع مصاريف سنه دراسية لاستخراج شهادته للتقدم للجيش نظراً لظروفه المادية والاجتماعية، والتماس "أ.م.أ" الموافقة على زيادة معاشه نظراً لظروفه المرضية.

 كما ناقش السكرتير العام المسعد ،التماس المواطن "إ.إ.م" الموافقة على توفير طبيب دائم وتذاكر علاج ورعاية نظراً لعدم توافر طبيب فى قريته غير يوم واحد فى الأسبوع وأيضاً عدم توافر تذاكر للكشف، والتماس "ع.ع.ا" الموافقة على تقنين 18 فداناً أملاك دولة منذ ثلاثين عاماً بالإضافة إلى الموافقة على فصل الحد، والتماس أهالى قرية 10كوم الدهب الموافقة على توفير معلمين بمدرسة التعليم الأساسى بقرية كوم الدهب نظراً أنها تعانى عجزاً صارخاً فى هيئة التدريس، التماس المواطن "ع.م.ع" الموافقة على منحه أجازه عام للتعاقد لدولة السعودية وذلك لتحسين ظروفه المعيشية، والتماس "م.ح.م" الموافقة على توفير فرصة عمل نظراً لظروفه الصحية، والتماس أهالى قرية رزقه أماى الموافقة على إقامة وحدة صحية، والتماس "م.م.ح" عن أصحاب الأرض الزراعية بقرية أم يوسف الموافقة على إزالة المخلفات والتعديات على أملاك الدولة وفتح ترعة الجنابية الثانية اليمني، وغزالة الردم حتى يتمكنوا من رى الأراضى الزراعية، والتماس "ع.ع.ا" الموافقة على الاكتفاء بمدة وقفه عن العمل نظراً لظرفه الاجتماعية والمادية الصعبة، والتماس "ف.ع.م" الموافقة على توصيل الصرف الصحى للمنازل، وتضرر "م.ا.ا" من مزرعة دواجن وملعب كرة وكافتيريا مخالفين وبدون تراخيص.

كما ناقشت السكرتير العام المساعد، تضرر "س.إ.ع " من موظف بالوحدة المحلية لقرية غرب تيرة بالحامول، والتماس "ح.ع.ح" الموافقة على تنفيذ قرارات الإزالة الصادر من إدارة صرف كفرالشيخ مصرف 30 ومصرف نمره 4، وتضرر "ح.ا.ح" من مدير وموظفى منطقة مطوبس لأراضى شباب الخريجين، والتماس "م.ع.ا" الموافقة على تسليمه وحدة سكنية عوضاً عن الوحدة السكنية التى تم اخلائه منها نظراً لعدم وجود ماّوى له ولأسرته وعدم قدرته على تأجير مسكن خاص، بالإضافة الى طلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

وبحث السكرتير العام المساعد، عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فوراً أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص. وكان محافظ كفرالشيخ قد شدد تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

وأكد الدكتور إسمعيل طه محافظ كفر الشيخ، إننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التى يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحاً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات فى مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.

 

 


كفر الشيخ

مناقشة مشاكل المواطنين

رصف شارع بسيدى غازى

محافظ كفر الشيخ

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