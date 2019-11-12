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مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين إثر سقوط عربة جرار فى ممر ضيق بالهند

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:40 ص
مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين إثر سقوط عربة جرار فى ممر ضيق بالهند حادث تصادم ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)

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أعلنت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء، أن شخصين لقيا حتفهما فيما أصيب 12 آخرون إثر سقوط عربة جرار فى ممر ضيق عقب اصطدام حافلة مسرعة بها في مقاطعة "بدايون" بولاية أتر برديش فى الهند

وذكرت قناة (إنديا.تي.في.) الهندية أن جميع الركاب الذين كانوا على متن العربة الجرار من عائلة واحدة وكانوا في طريقهم لحضور حدث ديني عندما وقع الحادث، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج بينهم خمسة حالتهم خطيرة.

وأضافت القناة أنه تم اعتقال سائق الحافلة عقب وقوع الحادث.
 

 


الهند

حاث تصادم فى الهند

ممر ضيق

عربه جرار

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