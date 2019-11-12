مسلحو الشباب يستهدفون قافلة تابعة لقوات "أميصوم" جنوبى الصومال

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ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الثلاثاء، أن قافلة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" تعرضت لهجوم بتفجير في منطقة "موري" بإقليم شابيلي السفلي جنوبي مقديشيو، وتشن القوات عمليات أمنية واسعة في الإقليم.

وأوضحت الإذاعة أن المنطقة شهدت مواجهات بين القوات الإفريقية ومسلحي حركة الشباب الإرهابية بعد التفجير دون الكشف عن الخسائر الناجمة عنها.

جدير بالذكر أن منطقة موري تشهد بين الحين والآخر هجمات تستهدف القوات الحكومية والإفريقية من قبل مسلحي حركة الشباب.