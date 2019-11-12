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مسئول سورى: الآثار التى نهبها داعش من سوريا وصلت إلى تركيا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:54 م
مسئول سورى: الآثار التى نهبها داعش من سوريا وصلت إلى تركيا أثار سورية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قال مصدر رفيع المستوى فى "مديرية الآثار والمتاحف"، التابعة للإدارة الذاتية لشمال سوريا وسرقها، إن "معظم الآثار السورية فى المناطق الشرقية من البلاد والتى سيطرت عليها داعش فى وقت سابق، تم نهبها بشكل شبه كامل". 
 
وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه "بحسب المعلومات المتوافرة لدينا فهناك كميات من الآثار التى نهبها التنظيم قد وصلت إلى تركيا، بينما هناك كميات أخرى من المرجح أن يكون قد أخفاها مقربون من التنظيم داخل الأراضى السورية فى أماكن مجهولة".
 
وتوجه حكومة النظام السورى اتهامات لأنقرة، بتهريب الآثار السورية ونقلها إلى الأراضى التركية، وبحسب تقديرات حكومة النظام، فإن عشرات آلاف التحف الأثرية تم تهريبها من سوريا إلى تركيا وتم بيعها هناك.
 

سوريا

الاثار السوريه

تركيا

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تهريب الاثار السوريه

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