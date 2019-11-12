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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:38 م
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مسئول بالبنك الأهلى: لدينا فرصة ذهبية لامتلاك التكنولوجيا الخاصة بمصر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:09 م
مسئول بالبنك الأهلى: لدينا فرصة ذهبية لامتلاك التكنولوجيا الخاصة بمصر مؤتمر قمة مصر الاقتصادية
كتب : أحمد يعقوب وعبد الحليم سالم وهبه السيد ومدحت عادل ، أحمد حسن وهانى الحوتى وإسلام سعيد تصوير حسين طلال وكريم عبد العزيز

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أكد ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن القطاع غير الرسمي يمثل مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل حذرى وشجاع، مشيرا إلي أن هناك فرصة ذهبية لامتلاك التكنولوجيا الخاصة بنا وبناء المعدات الخاصة بنا، شريطة التغلب على التشوهات الاجرائية التي تواجه المشروعات حاليا.
 
وقال ممدوح عافية، خلال قمة مصر الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجه ماسة لإجراء نقاش مشترك بين كافة الأطراف الحكومية والجهات المعنية بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى رؤية واضحة لزيادة حجم التمويل المقدم إلي تلك المشروعات وفقا لرؤية واضحة تراعي توجه الدولة نحو الوجه القبلي والحوافز المطلوبة للتشجيع على تموبل المشروعات في هذا الجانب.
 
و أكد ممدوح عافية، أن هناك حاجه لاستمرار مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي، ولكن  يجب أن يوجه هذا الدعم لمن يستحقه، لافتا إلي أن المبادرة تم طرحها في توقيت مثالي وعبقري، لأن الاقتصاد كان يحتاج إلي دفعة قوية،  مشيرا إلى أن هذه المبادرة ساعدت على تأسيس إدارات متخصصة في هذا القطاع، وأصبح هناك نماذج واضحة واقعية لدى البنوك للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة السوق بشكل واقعي.

قمة مصر الاقتصادية

رجال اعمال

وزراء

اخبار الاقتصاد

البنك الأهلي المصري

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