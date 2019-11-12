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خالد صلاح
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مرور القليوبية يضبط 3 عاطلين لفرضهم الإتاوات والسمسرة بوحدات المرور

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:23 م
مرور القليوبية يضبط 3 عاطلين لفرضهم الإتاوات والسمسرة بوحدات المرور حمله مروريه - أرشيفيه
القليوبية - فريق المحافظات

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تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين لقيامهم بأعمال فرض اتاوات وسمسرة بالشوارع ووحدات المرور دون وجه حق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية إخطارا من العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث مرور القليوبية بشن حملة مكبرة بدائرة شبرا الخيمة أسفرت عن ضبط أحمد س ا عاطل حال فرضه الإتاوات والسيطرة أمام موقف المؤسسة – دائرة قسم اول شبر ا الخيمة .. بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 75 جنيه من متحصلات عمله .
 
تمت مواجهة المتهم واعترف بارتكاب الواقعه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21575 لسنة 2019م جنح قسم اول شبرا الخيمة.
 
كما تم ضبط شعبان . ع ، عاطل حال فرضه الإتاوات والسيطرة امام موقف المؤسسه / قلما  – دائرة قسم أول شبرا الخيمة بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 65 جنيها من متحصلات عمله من سائقى السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه تحرر عن ذلك المحضر رقم 21574 لسنة 2019م جنح قسم أول شبرا الخيمة، وأحمد  م  ع  سن 26 عاطل لقيامه بممارسة أعمال السمسرة بوحدة تراخيص شبرا الخيمة دون وجه حق وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 21576 لسنة 2019م جنح قسم اول شبرا الخيمة وتو لت النيابة العامة التحقيق.

 


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