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مرصد الكهرباء: 21 ألف 850 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:25 م
مرصد الكهرباء: 21 ألف 850 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم مرصد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق  الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الإثنين 25 ألف 400 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الثلاثاء 25 ألف 400 ميجا وات.
 
وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الثلاثاء قدرها 21 ألف 850 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الصعيد

نقل الكهرباء

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