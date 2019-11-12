مخابرات الأردن تحبط خططا لاستهداف عاملين بالسفارتين الأمريكية والإسرائيلية

رويترز

قالت صحيفة "الرأى" الأردنية، إن جهاز الاستخبارات أحبط خططا لاثنين من المشتبه بهم لاستهداف عاملين بالسفارتين الأمريكية والإسرائيلية وجنود أمريكيين فى المملكة.

وأوضحت الصحيفة أن آلية تنفيذ المُتْهَمَيْن لعملياتهما الإرهابية لأهدافهما تمثلت وفق لائحة الاتهام بالأسلحة النارية، أو الطعن، أو الدهس بواسطة المركبات، إلا أن جهود العاملين فى دائرة المخابرات العامة حال دون تنفيذ تلك المخططات من قبل المُتْهَمَيْن وكشف أمرهما والقبض عليهما نهاية يوليو الماضى.

وتمت إحالة المتهمان إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فى القضايا الإرهابية، وكانت نيابة المحكمة قد أسندت للمُتْهَمَيْن جنايتى المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية لكل منهما.