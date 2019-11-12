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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:27 م
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محكمة أوروبية تقضى بذكر مصدر المنتجات المصنعة فى مستوطنات إسرائيل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:11 م
محكمة أوروبية تقضى بذكر مصدر المنتجات المصنعة فى مستوطنات إسرائيل مستوطنات اسرائيلية
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبى قضت بضرورة أن تقوم الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بتحديد المنتجات التى تمت صناعتها فى المستوطنات الإسرائيلية، وهو القرار الذى لاقى ترحيبا من الجماعات الحقوقية، لكنه من المتوقع أن يثير غضب إسرائيل.

 

 وقالت محكمة العدالة الأوروبية إن المواد الغذائية التى تنشأ فى الأراضى التى تحتلها إسرائيل يجب أن تجمل إشارة إلى أرضها الأصلية.

 

وأوضحت المحكمة، التى يقع مقرها فى لوكسمبرج، أن تصنيف المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية يجب أن يقدم إشارة إلى ذلك الأصل، حتى يستطيع أن يقوم المستهلكين بخيارات بناء على معلومات عندما يقومون بالتسوق.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبى عارض باستمرار التوسع الاستيطانى الإسرائيلى وقال إنه يقوض آمال حل الدولتين من خلال التهام الأراضى التى تخص الفلسطينيين. وتقول إسرائيل إن تصنيف المنتجات غير عادل وتمييزى، وأن دولا أخرى منخرطة فى نزاعات على الأرض لا تخضع لمثل هذه العقوبة.


محكمة العدالة الاوروبية

المستوطنات الاسرائيلية

اسرائيل

الاتحاد الاوروبى

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