محافظ كفرالشيخ: إنشاء مصنعين للرمال السوداء بتكلفة 2,5 مليار جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

سلم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء عزالدين صالح عبد الرشيد، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا بقرية " الشهابية "، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي الطويل، مدير عام الشركة المصرية للرمال السوداء، والعميد طارق راغب، المدير العام الإداري لمشروع الرمال السوداء بالبرلس، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن وعدد من قيادات الشركة المصرية للرمال السوداء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، ان محافظة كفر الشيخ ،تعد إحدى المحافظات التي حباها الله ببيئات متنوعة تُمكن من يحسن استغلالها من خلق أنشطة مختلفة ومتنوعة ، بما يضع المحافظة ،في طليعة محافظات الجمهورية من النواحي الاستثمارية والزراعية والصناعية والترفيهية على السواء، وقد فطنت لذلك - و بجلاء - القيادة السياسية ، فقامت بضخ مليارات الجنيهات، لتأسيس بنية تحتية بمقاييس عالمية مستغلة طبيعة المحافظة المتنوعة التي أتاحت ذلك لمتخذ القرار.

وأضاف موحافظ كفر الشيخ ،تم استغلال موقع المحافظة على ساحل البحر المتوسط بمسافة تزيد عن 120 كم ،وتم إنشاء واحدة من أكبر محطات الكهرباء، التي تعمل بالطاقة البخارية إلى جانب الوقود التقليدي، بالإضافة إلى إقامة أكبر مزرعة سمكية صناعية بالشرق الأوسط و أفريقيا قبالة سواحل مركز مطوبس واستكمالاً لسياسة الدولة في تنفيذ مشروعات عملاقه على أرض المحافظة ،فيجري حاليا تنفيذ 2 مصنع للرمال السوداء، كأحد أهم المشروعات التنموية العملاقة على أرض المحافظة، ليشكل كل ذلك في النهاية مقومات لمحافظة يتم تجهيزها لتكون أحدى قاطرات التنمية بمصرنا الحبيبة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن إنشاء مصنعين للرمال السوداء بمدينة بلطيم بتكلفة تجاوزت 2,500 مليار جنيه، ويجرى الأن إنشاء مصنعين لفصل الرمال السوداء بطول 20 كم على سواحل مدنية بلطيم بمحافظة كفرالشيخ ،حيث تحتوي الرمال السوداء بتلك المنطقة على نسبة عالية من المعادن الثقيلة التي يتم استخدامها في العديد من التطبيقات الصناعية وبشكل خاص صناعة خامات الحديد هياكل السيارات، والطائرات وخلافه.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مصنع الرمال السوداء الأول بتكلفة 2 مليار جنيه على مساحة 80 فدان بمركز بلطيم، تنفيذ الشركة المصرية للرمال السوداء (61 % جهاز الخدمة الوطنية - 15% هيئة المواد النووية - 12 % بنك الاستثمار - 10 % محافظة كفرالشيخ - 2 % الشركة المصرية للثروات التعدينية)، لافتاً انه تم توفير 100 فرصة عمل لأبناء كفرالشيخ حتى الأن للعمل بالمصنع وستزيد النسبة بعد الانتهاء من الأعمال.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن مصنع الرمال السوداء الثانى بتكلفة 500 مليون جنيه تقريباً على مساحة 35 فدان بجوار محطة كهرباء البرلس بمدينة برج البرلس تنفيذ الشركة المصرية الصينية (62.5 % جهاز الخدمة الوطنية - 25% الشركة الصينية - 12.5% الشركة المصرية للرمال السوداء - جميع شركاء المصنع الأول )، مؤكداً انه تم سداد مبلغ 55 مليون جنية من حصة المحافظة فى الشركة المصرية للرمال السوداء ليصبح إجمالي ما تم سدادة حتى شهر سبتمبر 2019 مبلغ 125 مليون جنيه من إجمالي حصة المحافظة والبالغة 10% من رأس المال والمقدرة بـ 200 مليون جنيه وسيتم تسديد باقي حصة المحافظة والبالغة 75 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2019 / 2020، وذلك بتمويل ذاتي من المحافظة دون تحميل ميزانية الدولة أية تكاليف.

وأكد محافظ كفرالشيخ، انه فور تولى مسئولية محافظة كفرالشيخ تم إصدار القرار رقم 17410 بتاريخ 14أكتوبر 2018م بتفعيل المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشاريع ذات النفع العام (مدارس – صرف صحي ... الخ بنطاق المحافظة والعمل بشكل جاد لخلق منظومه جديدة بالمحافظة للمشاركة المجتمعية، حيث تم توجيه العمل المجتمعي نحو الاتجاه الذى يصب في النهاية في مصلحة المواطنين بصورة مباشرة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات والمؤسسات الأهلية والحكومية، وتم تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح تلك المبادرات لخلق نوع من أنواع التكافل الاجتماعي داخل المحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، ان أبرز تلك المشاركات ما نحن بصدده اليوم من تسليم 20 منزل بقرية الشهابية مركز بلطيم، حيث تم تنفيذ الآتي " تم تكليف جمعية كفالة الأيتام بالشهابية بحصر المنازل التي بحاجه الى ترميم وبناء، وتم حصر 25 منزل بنطاق القرية، كما تم اختيار 20 منزل منهم (حسب الاحتياج الفعلي)، ثم تم عمل أبحاث اجتماعية، وتم إحلال وتجديد وفرش وتجهيز المنازل بكافة المتطلبات (أجهزة كهربائية وخلافة) بتكلفة 8 مليون جنيه، لافتاً اننا سنشهد اليوم أيضاً افتتاح (2) موقع تنجيم من إجمالي (4) مواقع تنجيم لتكون هذه هي إشارة البدء في الأعمال الحقيقية والرسمية للشركة داخل محافظة كفرالشيخ.

ومن جانبه قال اللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والعضو المنتدب، أن ما تقوم به الشركة المصرية للرمال السوداء من إعادة إنشاء 20 منزل للأسر الأكثر احتياجا بقرية الشهابية بالبرلس هو في إطار دورها المجتمعي اتجاه ابناء البرلس .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن المشروع القومي لفصل الرمال السوداء بشرق وغرب البرلس مشروع مصر وسيخرج للنور باعتباره أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط للرمال السوداء لتشغيل 1000 شخص مبدئيًا للحد من الهجرة غير الشرعية، ودعم مقومات التنمية، كما تمت الاستعانة بالخبراء العالميين في هذا المجال مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية العالمية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء لخلق مشاريع قومية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، مشيدا بجهود الدكتور اسمايل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ في إقامة مصنعي الرمال السوداء بشرق وغرب البرلس ودعم جهود التنمية لتحقيق طموحات أبناء كفرالشيخ ،مؤكدا أن هناك تصميم من القيادة السياسية للاستغلال الأمثل للرمال السوداء، من خلال إنشاء مصنعين للرمال السوداء لتنمية كفر الشيخ لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر.