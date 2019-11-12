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محافظ قنا يستقبل وفد مدرسة الراهبات للتهنئة بالمولد النبوى الشريف

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:51 م
محافظ قنا يستقبل وفد مدرسة الراهبات للتهنئة بالمولد النبوى الشريف محافظ قنا يقبل رأس أحد التلاميذ من مدرسة الراهبات
قنا - وائل محمد

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استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بمكتبه اليوم وفد مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بحضور كاترينا ثروت مديرية المدرسة وعدد من المعلمين وتلاميذ المدرسة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وقدم وفد المدرسة التهنئة لمحافظ قنا، ولكافة القيادات التنفيذية، مؤكدا على عمق المشاعر بين المسلمين والمسيحيين التى تعكس جوهر الروح المصرية السمحة والتى يشهد على تمسكها التاريخ ، مؤكدين على أن أعياد المصريين للجميع.
 
وأعرب المحافظ عن سعادته بتلك الزيارة والتى تؤكد روح المحبة والتآخى التى يتميز بها الشعب المصرى، مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والعمل المشترك لتحقيق التنمية والرخاء لوطننا الغالى مصر فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 

محافظ قنا مع وفد مدرسة الراهبات (1)
محافظ قنا مع وفد مدرسة الراهبات 

 

محافظ قنا مع وفد مدرسة الراهبات (2)
محافظ قنا مع وفد مدرسة الراهبات 

 

محافظ قنا مع وفد مدرسة الراهبات (3)
محافظ قنا مع مديرية مدرسة الراهبات 

 


المولد النبوى

مدرسة الراهبات

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قنا

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