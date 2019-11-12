سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: فصل الصرف الصحى المخالف بقرية سنفا وتحرير محاضر بيئية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:29 م
محافظ الدقهلية: فصل الصرف الصحى المخالف بقرية سنفا وتحرير محاضر بيئية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، رئيس حى شرق المنصورة بالتنسيق مع القوى العاملة للغلق الفورى لأحد المقاهى بشارع جمال الأفغانى، المتفرع من شارع الاتوبيس القديم، لعدم وجود ترخيص ومصادرة جميع محتويات المقهى وتحرير محاضر بيئة وفض اختام.
 
جاء ذلك بعد أن تقدمت مواطنة من شارع الاتوبيس القديم بحي شرق المنصورة بشكوي تتضرر فيها من وجود مقهي بدون ترخيص بجوار منزلها . 
 
كما وجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة ميت غمر بفصل خط الصرف الصحي المخالف، بقرية سنفا المقام من بعض الأهالي والذي يمر من ارض ملكية خاصة لأحد المواطنين وتحرير محاضر بيئية. 
 
جاء ذلك بعد أن تقدمت احدى المواطنات من قرية سنفار مركز ميت غمر بشكوي تتضرر فيها من قيام احد المواطنين بوضع خط صرف صحي وخط مياه بالمخالفة بداخل قطعة أرض تمتلكها.
 
جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين.
 
 
 
 
 
 

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

مشاكل الدقهليه

حي غرب المنصوره

ميت غمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل يتدخل محافظ الدقهلية لضم سعد الدين وهبة لمتحف المشاهير فى ذكرى وفاته؟

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:58 م

محافظ الدقهلية: غلق 11 صيدلية لعدم تعيين مدير صيدلى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:26 م

محافظ الدقهلية: 800 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:26 م

محافظ الدقهلية يقرر إغلاق 3 منشآت غذائية ببلقاس لوجود خطر داهم

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:18 م

قارئ يشارك بصور تنظيم دورة كرة قدم بين قرى محافظة الدقهلية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة