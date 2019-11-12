محافظ الدقهلية: فصل الصرف الصحى المخالف بقرية سنفا وتحرير محاضر بيئية

جاء ذلك بعد أن تقدمت مواطنة من شارع الاتوبيس القديم بحي شرق المنصورة بشكوي تتضرر فيها من وجود مقهي بدون ترخيص بجوار منزلها .

كما وجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة ميت غمر بفصل خط الصرف الصحي المخالف، بقرية سنفا المقام من بعض الأهالي والذي يمر من ارض ملكية خاصة لأحد المواطنين وتحرير محاضر بيئية.

جاء ذلك بعد أن تقدمت احدى المواطنات من قرية سنفار مركز ميت غمر بشكوي تتضرر فيها من قيام احد المواطنين بوضع خط صرف صحي وخط مياه بالمخالفة بداخل قطعة أرض تمتلكها.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين.