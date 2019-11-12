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محافظ الإسكندرية يتابع الحالة الفنية للعقار المائل بالورديان

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:15 م
محافظ الإسكندرية يتابع الحالة الفنية للعقار المائل بالورديان جانب من الجولة
الاسكندرية جاكلين منير

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استقبل رئيس حى غرب، اللواء هشام كمال، الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم الثلاثاء، لمتابعة الحالة الفنية للعقارالمائل، والكائن 5 شارع البشبشى بمنطقة الورديان .

حيث تابع موقف العقار والحالة الانشائية والفنية، ومعدل ميل العقار وأصدر تعليمات مشددة بسرعة مضاعفة العمل لإزالة الادوار العليا، طبقا لرأى اللجنة الهندسية المشكلة، لإزالة الخطورة الداهمة، وسرعة نهو أعمال الازالة والمتابعة على مدار الساعة حفاظا على أرواح ومتعلقات المواطنين.

كما تلقى حى الجمرك بالإسكندرية بلاغ بوجود ميل بالعقار رقم 87 بشارع الأمام علي، حيث ابلغت غرفة عمليات المحافظة الحى ،بوجود خطورة بالعقار، و قد تم استدعاء قوة من قسم شرطة اللبان وتوجه كلا من الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية الى محل العقار المائل، وبتواجد كلا من مدير أمن الإسكندرية و الحكمدار ومأمور قسم شرطة اللبان ،ورئيس مباحث قسم شرطة اللبان والاجهزة التنفيذية بحى الجمرك بكافة ادارته ورئيس غرفة عمليات المحافظة، شدد محافظ الاسكندرية عبد العزيز قنصوة على تشكيل لجنة للاطمئنان على سكان العقار ومدى سلامة العقارات المجاورة.

من جهه أخرى واصل حى ثان المنتزه حملاته للتصدى لمخالفات البناء حيث شن حى ثان المنتزه تحت قيادة اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، والدكتور ياسر الجندي، رئيس الحى حملة إزالة مكبرة الثلاثاء من خلال لجنة الإزالة برئاسة مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحي، وبعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ وممثل عن إدارة المشروعات والعضو القانونى ومختلف الجهات المعنية.

واستهدفت الحملة مصنع تحت الإنشاء بعزبة كرملة، حيث تم إيقاف الأعمال، وتم إزالة الطابق الرابع علوى بالكامل، إلى جانب التحفظ على 180 شيكارة أسمنت، وكمية من حديد التسليح المستخدم فى البناء.

 

 


البناء المخالف

حملات البناء

عقار مائل

حى غرب

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