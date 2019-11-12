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مباحث المصنفات تداهم قناة فضائية تبث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بأكتوبر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:35 م
مباحث المصنفات تداهم قناة فضائية تبث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بأكتوبر قناة غير مرخصة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت إدارة مباحث المصنفات عن قناة فضائية تدار من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، وبثها أحد الأفلام  دون الحصول على من الشركة المالكة للفيلم،  بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مسئولى إحدى القنوات الفضائية، بعرض أحد الأفلام على شاشتها دون الحصول على التصاريح من الشركة المالكة للفيلم "صاحبة حقوق الملكية الفكرية للفيلم" وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إتخاذ الإجراءات القانونية قبل القناة، فضلاً عن إدارة القناة خارج مدينة الإنتاج الإعلامى.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، المكون من بدروم وطابق أرضى و3 طوابق على مساحة 600 متر تقريباً مستأجرة لمالكى القناة، وبتفتيشها فى وجود عدد من العاملين بالقناة، وعُثرعلى 2 استديو تصوير كامل، يحويان (الأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة بهما)، جهاز وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مُقلدة ومنسوخة ، ومسلسلات وأفلام ، ضبط كمية من المنتجات الصحية والأعشاب وكارنيهات إحدى النقابات بدون بيانات وإيصالات سداد خاصة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

قناة فضائية

مباحث المصنفات

مدينة 6 أكتوبر

أمن الجيزة

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