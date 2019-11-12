سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

ما هو بروتين التروبونين وعلاقته بالأزمات القلبية؟

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:00 م
ما هو بروتين التروبونين وعلاقته بالأزمات القلبية؟ القلب
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

التروبونين هى مجموعة من البروتينات التي تساعد في تنظيم انقباضات عضلة القلب والهيكل العظمي،  يمكن أن تشير مستويات التروبونين العالية إلى وجود مشكلة في القلب.

يطلق القلب تروبونين في الدم بعد تعرضه لأزمة صحية مثل نوبة قلبية عادةً ما تعني مستويات التروبونين المرتفعة جدًا أن الشخص قد أصيب بنوبة قلبية مؤخرًا المصطلح الطبي لهذا الهجوم هو احتشاء عضلة القلب. وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday"

ما هو التروبونين؟

يمكن للطبيب اختبار مستويات التروبونين إذا كان الشخص يعاني من أعراض محتملة لأزمة قلبية، يشير التروبونين إلى ثلاثة بروتينات مختلف يقوم تربونين  C بربط الكالسيوم وينقل التروبونين I حتى تنقبض العضلات، يربط تربونين  T بروتينات التروبونين بألياف العضلات.

القلب هو في الأساس عضلة ، والأضرار التي لحقت بالقلب تؤدي إلى إطلاق تروبونين في مجرى الدم. عادة ما تكون مستويات التروبونين في الدم منخفضة للغاية ، لكن إصابات القلب يمكن أن تسبب زيادة كبيرة في المستويات.

لماذا الأطباء يجرون اختبار مستويات التروبونين؟

يمكن أن يساعد اختبار التروبونين على اكتشاف إصابة في القلب قد يطلب الطبيب الاختبار إذا كان الشخص يعاني من أعراض محتملة لأزمة قلبية ، مثل:

ألم في الصدر، ضيق في التنفس، معدل ضربات القلب السريع، الدوار، إعياء.

لن يستخدم الطبيب مستويات التروبونين المرتفعة وحدها لتشخيص الإصابة بأمراض القلب سوف يأخذون أيضًا في الاعتبار الأعراض الأخرى للشخص وقد يستخدمون أدوات تشخيصية أخرى ، مثل الفحص البدني أو رسم القلب الكهربائي .

ومع ذلك ، يسمح اختبار تربونين للطبيب بتقييم مدى أي تلف في القلب ، والذي يمكن أن يوجه قرارات العلاج ويساعد في تحديد ما إذا كانت العلاجات الحالية فعالة.

ما هو نطاق التروبونين الطبيعي؟
 

عادة ما تكون مستويات التروبونين منخفضة للغاية بحيث لا تتمكن اختبارات الدم القياسية من اكتشافها، حتى الزيادات الطفيفة في التروبونين يمكن أن تشير إلى بعض الأضرار التي لحقت القلب.

تعد مستويات التروبونين المرتفعة بشكل كبير ، خاصةً إذا كانت ترتفع وتنخفض على مدار سلسلة من الساعات ، مؤشراً قوياً على إصابة القلب فالمعدل الطبيعي: أقل من 0.04 نانوج رام / مل

وجود نتيجة بين 0.04 و 0.39 نانوجرام / مل غالبًا ما يشير إلى وجود مشكلة في القلب.

 


بروتينات القلب

مشاكل القلب

الازمه القلبيه

الاصابه بأزمه قلبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

محمد أبوالعينين يدعو لعقد مؤتمر عالمي لجذب الكفاءات الدولية وبناء مصر الحديثة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر 3 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة