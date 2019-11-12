سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماذا سيحدث بعد انتخابات إسبانيا فى ظل صعوبة تشكيل حكومة وصعود اليمين المتطرف؟

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:40 م
ماذا سيحدث بعد انتخابات إسبانيا فى ظل صعوبة تشكيل حكومة وصعود اليمين المتطرف؟ انتخابات إسبانيا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تركت نتيجة الانتخابات الإسبانية الرابعة فى الأربع سنوات صورة معقدة لتشكيل الحكومة، فرغم أن الاشتراكيين تصدروا الانتخابات الإسبانية، إلا أنهم فشلوا فى تحقيق الأغلبية المطلقة التى تسمح لهم بتشكيل حكومة جديدة.

وفيما حل المحافظون فى المركز الثانى فإن حزب فوكس اليمينى المتطرف، المعادى للإسلام والمهاجرين، يعتبر الفائز الأكبر، حسبما قالت صحيفة "الباييس " الإسبانية.

س: كيف تعقد أمر تشكيل حكومة إسبانية جديدة بعد إجراء الانتخابات؟

فاز الحزب الاشتراكى الإسبانى برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز بأكبر عدد من الأصوات لكنه لم يحقق أغلبية مطلقة، وفقا لنتائج أولية جزئية، ليس هذا فحسب، بل تراجعت نسبة التأييد له مقارنة بالانتخابات السابقة.

ففاز الاشتراكيون فى الانتخابات وحصل على أكثر من 27% من الأصوات وهو ما يعادل 120 مقعدا، أى أقل بثلاثة مقاعد عن الانتخابات السابقة، بعد أن كان يطمح فى توسيع عدد نوابه فى صناديق الاقتراع للاعتماد على الحد الأدنى لتشكيل حكومة 176 مقعدا.

س: كيف صعد حزب فوكس اليمينى المتطرف فى الانتخابات؟

استفاد حزب فوكس اليمينى المتطرف فى الانتخابات من الأزمة الكتالونية، ومن العزوف القوى عن الأحزاب الانفصالية فى مناطق أخرى من إسبانيا، وقال زعيم حزب فوكس، سانتياغو أباسكال، أمام حشد بعد الانتخابات: إسبانيا اليوم تشهد تعزيزا لبديل وطنى وبديل اجتماعى بما يتطلب وحدة وطنية".

ويسبب صعود اليمين المتطرف جدلا واضحا فى البلاد، خاصة بعد صعوده بشكل واضح ليكون أحد القوى السياسية الرئيسية فى إسبانيا، ليكون فى المركز الثالث بعد فوزه ب52 مقعدا.


س: كيف كانت ردود الأفعال الدولية على صعود اليمين المتطرف فى إسبانيا؟

هنأت زعيمة اليمين المتطرف فى فرنسا، مارين لوبان، حزب فوكس على ما أحرزه من انتصار كبير، كما أعرب وزير الداخلية السابق ماتيو سالفينى من عن سعادته جراء النجاح الذى حققه الحزب، وغرد على تويتر قائلا: "ليست عنصرية ولا فاشية نهائيا، فى إيطاليا كما فى إسبانيا، كل ما نريده هو أن نعيش بسلام فى أوطاننا".

س: كيف ستبدو الفترة المقبلة بعد الانتخابات؟

فور صدور النتائج، خاطب القائم بأعمال رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، أنصار حزبه الاشتراكى قائلا أن على رأس أولوياته "تشكيل حكومة مستقرة وتطويع السياسة لصالح غالبية الشعب الإسبانى".

ومن المتوقع أن تكون الفترة المقبلة مليئة بمحاولات المفاوضات لتشكيل حكومة، وكان سانشيز، بعد الفشل فى تشكيل حكومة، يأمل فى أن تسفر الدعوة إلى انتخابات أخرى فى تعزيز موقف حزبه، لكن بابلو إيجليسياس، زعيم حزب بوديموس اليسارى، حذر من أن يؤدى ذلك إلى "تعزيز جبهة اليمين المتطرف".

س: ما هى السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة؟

السيناريو الأكثر نجاحا هو تحالف الحزب الاشتراكى العمالى وحزب الشعب، والذى يصل عدد نوابهم 208، كما وأطلق عليه اسم "التحالف الكبير" نظرا لأنه سيكون بين الحزبين الرئيسين فى البلاد.

أما السيناريو الآخر المتوقع هو تحالف الحزب الاشتراكى العمالى، مع حزب بوديموس، أى الأحزاب اليسارية لتشكيل حكومة.

س: كم عدد الناخبين فى إسبانيا؟

يحق لأكثر من 37 مليون إسبانى التصويت بينهم 2.1 مليون يقيمون فى الخارج فى حوالى 23 ألف مركز اقتراع.

كم دائرة انتخابية فى إسبانيا؟

وفقا لقانون الانتخابات الإسبانى فهناك 52 دائرة انتخابية متغيرة الحدود لمجلس النواب تنتمى ل50 مقاطعة إسبانية والمدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتى (سبتة ومليلة)، ويتعين على كل مقاطعة انتخاب نائبين على الأقل.

ما هى طريقة هونت التى يسير بها النظام الانتخابى فى إسبانيا؟

تعود إلى مخترعها أو صاحبها، عالم الرياضيات (فيكتور دى هونت) وقدمها فى عام 1878، وهى تعتمد على الطريقة الحسابية، أو على علم الرياضيات فى احتساب وتوزيع المقاعد على الاحزاب المشاركة فى عملية الانتخاب، وهى الطريقة التى تصب لصالح الحزب الأول، الذى يجمع أكبر عدد من الأصوات على حساب كل الأحزاب المتبقية، ووضعت أصلا لدعم الحزب الواحد للحكم، فى طريقة احتساب وتوزيع المقاعد، وتكون مجحفة وظالمة بحق الاحزاب الصغيرة، وممكن أن تطبق فى القائمة المفتوحة أو المغلقة .

وفى حال الانتخابات الإسبانية، يحتاج الحزب السياسى على الأفل إلى 3%من الأصوات الصحيحة فى الدائرة الانتخابية بهدف نيل حصة من توزيع المقاعد.

وينص القانون الأساسى لعام 1985/5 الصادر فى 19 يونيو على احتواء النظام الانتخابى العام على 3% حد أدنى من الأصوات الصالحة لمتطلبات الدائرة الانتخابية (ويحسب عدد الأصوات الفارغة من مجموع الأصوات أما بطاقات الاقتراع الساقطة لا تحسب) مع مراعاة توزيع المقاعد فى تلك الدائرة.

كم مدة فترة التمثيل؟

تنتهى الفترة التشريعية للنواب بعد أربع سنوات من انتخابهم أو عندما يحل البرلمان، ويمكن أن يكون مشتركا أو منفصلا مع حل مجلس الشيوخ.

لمن يعود حل البرلمان فى إسبانيا؟

يعود حق حل البرلمان إلى الملك الإسبانى الذى يمارسه بطلب من رئيس الحكومة بعد مداولات مجلس الوزراء ومسؤوليته وحده. ويحل مجلس النواب أيضا إذا كانت هناك هيئة تشريعية فاشلة أو بعد شهرين من عقد جلسة افتتاح فاشلة، وفى هذه الحالة يحل الملك مجلس النواب بدعم من رئيس الحكومة.


اسبانيا

اليمين المتطرف

الانتخابات الاسبانية

الحكومة الاسبانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زيارة تاريخية لملك إسبانيا لكوبا للاحتفال بالذكرى الـ500 لتأسيس هافانا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:32 ص

التاريخ يعيد نفسه فى انتخابات إسبانيا ويمنح الاشتراكيين فرصة جديدة.. مفاوضات صعبة تنتظر "سانشيز" لتشكيل الحكومة.. وصعود اليمين المتطرف يعقد التوازنات..17حزبا فى البرلمان وكتلة الإنفصاليين ترتفع إلى 21 نائبا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:30 م

إسبانيا تعرب عن قلقها بشأن فراغ السلطة فى بوليفيا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:41 م

إسبانيا تواجه مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة بعد انتخابات غير حاسمة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:33 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف النهار.. المحتجون فى كاتالونيا يغلقون طريقا بين إسبانيا وفرنسا..اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فى هونج كونج.. وقبرص: تركيا لا تبدو مستعدة لحضور اجتماع خماسى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس من غد الأربعاء وحتى الجمعة

موجز 6.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس من غد الأربعاء وحتى الجمعة

المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

المعارضة القطرية: انتشار الخمور ونوادى الجنس بالدوحة وسيلة تميم لجذب الشباب

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

هاشتاجات الإخوان.. أفاعى الجماعة الإرهابية تبث سمومها فى جسد مصر.. كاريكاتير

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

تقارير إنجليزية: محمد صلاح يغيب عن مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان.. شجرة الدم والنار فى كاريكاتير اليوم السابع

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

"الفأر الغزال" ظهور حيوان غريب فى فيتنام منقرض منذ 25 عاما

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

ناسا تلتقط صورا وفيديوهات للحظة عبور عطارد بين الأرض والشمس

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

المركبة الفضائية اليابانية "هايابوسا 2" تعود للأرض غدا بعد رحلة 3 سنوات ونصف

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

اكتشاف هيكل عظمى لأقدم ديناصور بالعالم فى البرازيل عاش قبل 230 مليون عام

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بدء نقل الوزارات تدريجيا للعاصمة يونيو المقبل

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

شاهد فى دقيقة.. ليفاندوفسكى "ملك الهدافين" فى دوريات أوروبا الكبرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة