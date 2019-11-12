ماذا سيحدث بعد انتخابات إسبانيا فى ظل صعوبة تشكيل حكومة وصعود اليمين المتطرف؟

تركت نتيجة الانتخابات الإسبانية الرابعة فى الأربع سنوات صورة معقدة لتشكيل الحكومة، فرغم أن الاشتراكيين تصدروا الانتخابات الإسبانية، إلا أنهم فشلوا فى تحقيق الأغلبية المطلقة التى تسمح لهم بتشكيل حكومة جديدة.

وفيما حل المحافظون فى المركز الثانى فإن حزب فوكس اليمينى المتطرف، المعادى للإسلام والمهاجرين، يعتبر الفائز الأكبر، حسبما قالت صحيفة "الباييس " الإسبانية.

س: كيف تعقد أمر تشكيل حكومة إسبانية جديدة بعد إجراء الانتخابات؟

فاز الحزب الاشتراكى الإسبانى برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز بأكبر عدد من الأصوات لكنه لم يحقق أغلبية مطلقة، وفقا لنتائج أولية جزئية، ليس هذا فحسب، بل تراجعت نسبة التأييد له مقارنة بالانتخابات السابقة.

ففاز الاشتراكيون فى الانتخابات وحصل على أكثر من 27% من الأصوات وهو ما يعادل 120 مقعدا، أى أقل بثلاثة مقاعد عن الانتخابات السابقة، بعد أن كان يطمح فى توسيع عدد نوابه فى صناديق الاقتراع للاعتماد على الحد الأدنى لتشكيل حكومة 176 مقعدا.

س: كيف صعد حزب فوكس اليمينى المتطرف فى الانتخابات؟

استفاد حزب فوكس اليمينى المتطرف فى الانتخابات من الأزمة الكتالونية، ومن العزوف القوى عن الأحزاب الانفصالية فى مناطق أخرى من إسبانيا، وقال زعيم حزب فوكس، سانتياغو أباسكال، أمام حشد بعد الانتخابات: إسبانيا اليوم تشهد تعزيزا لبديل وطنى وبديل اجتماعى بما يتطلب وحدة وطنية".

ويسبب صعود اليمين المتطرف جدلا واضحا فى البلاد، خاصة بعد صعوده بشكل واضح ليكون أحد القوى السياسية الرئيسية فى إسبانيا، ليكون فى المركز الثالث بعد فوزه ب52 مقعدا.



س: كيف كانت ردود الأفعال الدولية على صعود اليمين المتطرف فى إسبانيا؟

هنأت زعيمة اليمين المتطرف فى فرنسا، مارين لوبان، حزب فوكس على ما أحرزه من انتصار كبير، كما أعرب وزير الداخلية السابق ماتيو سالفينى من عن سعادته جراء النجاح الذى حققه الحزب، وغرد على تويتر قائلا: "ليست عنصرية ولا فاشية نهائيا، فى إيطاليا كما فى إسبانيا، كل ما نريده هو أن نعيش بسلام فى أوطاننا".

س: كيف ستبدو الفترة المقبلة بعد الانتخابات؟

فور صدور النتائج، خاطب القائم بأعمال رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، أنصار حزبه الاشتراكى قائلا أن على رأس أولوياته "تشكيل حكومة مستقرة وتطويع السياسة لصالح غالبية الشعب الإسبانى".

ومن المتوقع أن تكون الفترة المقبلة مليئة بمحاولات المفاوضات لتشكيل حكومة، وكان سانشيز، بعد الفشل فى تشكيل حكومة، يأمل فى أن تسفر الدعوة إلى انتخابات أخرى فى تعزيز موقف حزبه، لكن بابلو إيجليسياس، زعيم حزب بوديموس اليسارى، حذر من أن يؤدى ذلك إلى "تعزيز جبهة اليمين المتطرف".

س: ما هى السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة؟

السيناريو الأكثر نجاحا هو تحالف الحزب الاشتراكى العمالى وحزب الشعب، والذى يصل عدد نوابهم 208، كما وأطلق عليه اسم "التحالف الكبير" نظرا لأنه سيكون بين الحزبين الرئيسين فى البلاد.

أما السيناريو الآخر المتوقع هو تحالف الحزب الاشتراكى العمالى، مع حزب بوديموس، أى الأحزاب اليسارية لتشكيل حكومة.

س: كم عدد الناخبين فى إسبانيا؟

يحق لأكثر من 37 مليون إسبانى التصويت بينهم 2.1 مليون يقيمون فى الخارج فى حوالى 23 ألف مركز اقتراع.

كم دائرة انتخابية فى إسبانيا؟

وفقا لقانون الانتخابات الإسبانى فهناك 52 دائرة انتخابية متغيرة الحدود لمجلس النواب تنتمى ل50 مقاطعة إسبانية والمدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتى (سبتة ومليلة)، ويتعين على كل مقاطعة انتخاب نائبين على الأقل.

ما هى طريقة هونت التى يسير بها النظام الانتخابى فى إسبانيا؟

تعود إلى مخترعها أو صاحبها، عالم الرياضيات (فيكتور دى هونت) وقدمها فى عام 1878، وهى تعتمد على الطريقة الحسابية، أو على علم الرياضيات فى احتساب وتوزيع المقاعد على الاحزاب المشاركة فى عملية الانتخاب، وهى الطريقة التى تصب لصالح الحزب الأول، الذى يجمع أكبر عدد من الأصوات على حساب كل الأحزاب المتبقية، ووضعت أصلا لدعم الحزب الواحد للحكم، فى طريقة احتساب وتوزيع المقاعد، وتكون مجحفة وظالمة بحق الاحزاب الصغيرة، وممكن أن تطبق فى القائمة المفتوحة أو المغلقة .

وفى حال الانتخابات الإسبانية، يحتاج الحزب السياسى على الأفل إلى 3%من الأصوات الصحيحة فى الدائرة الانتخابية بهدف نيل حصة من توزيع المقاعد.

وينص القانون الأساسى لعام 1985/5 الصادر فى 19 يونيو على احتواء النظام الانتخابى العام على 3% حد أدنى من الأصوات الصالحة لمتطلبات الدائرة الانتخابية (ويحسب عدد الأصوات الفارغة من مجموع الأصوات أما بطاقات الاقتراع الساقطة لا تحسب) مع مراعاة توزيع المقاعد فى تلك الدائرة.

كم مدة فترة التمثيل؟

تنتهى الفترة التشريعية للنواب بعد أربع سنوات من انتخابهم أو عندما يحل البرلمان، ويمكن أن يكون مشتركا أو منفصلا مع حل مجلس الشيوخ.

لمن يعود حل البرلمان فى إسبانيا؟

يعود حق حل البرلمان إلى الملك الإسبانى الذى يمارسه بطلب من رئيس الحكومة بعد مداولات مجلس الوزراء ومسؤوليته وحده. ويحل مجلس النواب أيضا إذا كانت هناك هيئة تشريعية فاشلة أو بعد شهرين من عقد جلسة افتتاح فاشلة، وفى هذه الحالة يحل الملك مجلس النواب بدعم من رئيس الحكومة.