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لأولياء الأمور.. اعرف شروط التقدم لمدارس النيل المصرية للعام الدراسى المقبل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:30 ص
لأولياء الأمور.. اعرف شروط التقدم لمدارس النيل المصرية للعام الدراسى المقبل مدارس النيل ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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بعد فتح باب التقدم للعام الدراسى الجديد 2020،2021، على مدارس النيل المصرية، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط للتقدم على المدارس، نسردها فى 11 نقطة ومعلومة.

1ـ يشترط ألا يقل سن التلميذ عن 3 سنوات و6 أشهر في أول أكتوبر 2020 للمرحلة الأولى من رياض الأطفال.

2ـ أن يكون أحد الوالدين على الأقل حاصلا على مؤهل جامعى.

3ـ يقوم ولي الأمر أو الوصي على الطفل بتقديم الاستمارة الالكترونية المطبوعة موقعة من ولي الأمر بصحة البيانات.

4ـ الاستمارة ستكون مسلسلة حسب رقم الطالب في قاعدة البيانات، مع باقي الأوراق المطلوبة للمدرسة المتقدم لها.

5ـ لن يعتد بالطلب والاستمارة إذا كانت غير موقعة من ولي الأمر.

6ـ  يشترط اجتياز الطالب الاختبارات المطلوبة.

7ـ سيتم تحديد موعد الاختبارات عبر الموقع الخاص بالتقديم.

8ـ اختبارات القبول تغطى المهارات والمظهر الشخصى والسلوك ومهارات الرياضيات والمعرفة والمعلومات العامة و المهارات الحركية التفكير.

9ـ  يتم القبول طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات، وفي حالة تساوي الدرجات الأفضلية تكون للسن الأكبر.

10ـ يتم الاستعلام عن نتيجة القبول على نفس موقع التقديم ، ويقوم ولي الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات أمام الموظف المختص.

11ـ حالة تقديم ولي الأمر بيانات خاطئة أو غير مطابقة مع شروط الالتحاق يحق للمدرسة استبعاد الطفل نهائيا من اختبار القبول.

 


التربية والتعليم

مدارس شروط الالتحاق بمدارس النيل

اخبار التعليم

اليوم السابع بلس

مدارس النيل

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