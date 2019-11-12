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كاتب سعودى: أردوغان يدير تركيا بعقلية الميليشيات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:01 م
كاتب سعودى: أردوغان يدير تركيا بعقلية الميليشيات خالد الزعتر
كتب أحمد عرفة

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شن خالد الزعتر، الكاتب السعودى، هجوما شديدا على كل من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد، مؤكدا أن الرئيس التركى يحكم بلاده بعقلية قيادات المليشيات.

وقال خالد الزعتر، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن أردوغان يدير تركيا بعقلية الميليشيات ويتعامل بلغة ومنطق الابتزاز ما بعد ورقة اللاجئين السوريين اليوم يبرز ورقة داعش ويهدد ردا على العقوبات الأوروبية أنه قد يطلق سراح سجناء داعش ويعيدهم الى أوروبا.

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وتابع الكاتب السعودى، أن المال القطرى لاشك انه سبب جميع الأزمات في المنطقة العربية بدعم النظام القطري الإرهاب والفوضى، وبالتالى أنا أقترح أن يتم وضع الأموال القطرية تحت تصرف دولى، ويعطى الدوحة منه حسب احتياجاتها.

 

 


خالد الزعتر

تركيا

اردوغان

قطر

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