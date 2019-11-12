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"قمة مصر" تناقش دور المشروعات القومية فى دعم الاقتصاد فى جلسة العقارات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:00 ص
"قمة مصر" تناقش دور المشروعات القومية فى دعم الاقتصاد فى جلسة العقارات العاصمة الإدارية الجديدة - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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تناقش اليوم قمة مصر الاقتصادية الأولى  فى الجلسة الختامية ، دور المشروعات القومية فى دعم الاقتصاد المصرى، وكيف ساهمت هذه المشروعات فى إحداث نقلة نوعية للقطاع العقارى المصرى؟

ويدير الجلسة المهندس عمرو سليمان رئيس شركة ماونتن فيو للاستثمار العقارى، ويشارك فى الجلسة كل من المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، ورئيس مجموعة عربية، وأمين سراج، رئيس شركة هايد بارك للاستثمار العقارى ، والدكتور وليد مختار الرئيس التنفيذى لشركة ايوان العقارية، ومحمد هانى العسال الرئيس التنفيذى لشركة مصر ايطاليا العقارية، من الجانب الحكومى يشارك المهندس طارق السباعى نائب وزير الإسكان للقطاع العقارى والتجارى، والدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان للمشروعات القومية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة نقاشات ساخنة حول عدد من القضايا والإشكاليات التى تواجه القطاع العقارى المصرى، ودور المشروعات القومية فى جذب المستثمر الأجنبى.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات قمة مصر الاقتصادية الأولى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء وذلك بحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030، وبحث أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد المصري على مستوى قطاعات البنوك، الاستثمار، الصناعة، العقارات، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التي تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.

وتبدأ القمة بجلسة افتتاحية يحضرها كل من د. هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ود. محمد معيط وزير المالية وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك cib .

ويستهل الجلسة الافتتاحية الخبير الاقتصادي الكبير د. هاني سرى الدين الرئيس الشرفي للقمة بكلمة يتناول فيها كيفية وضع خارطة طريق تحقق معدلات نمو مستدام لاستكمال النهوض الاقتصادي وكيفية استغلال مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

 


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الينوك

العقارات

القطاع العقارى

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